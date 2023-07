Make up e caldo estivo: come truccarsi in questa stagione

Il lip gloss, ma anche il blush in polvere sono alcuni dei cosmetici di make up da indossare in estate.

Durante la stagione estiva non è necessario rinunciare al make up, ma basta semplicemente optare per dei cosmetici adatti e giusti per il proprio incarnato. In tal caso, si punta a una texture leggera e meno pesante in linea con la stagione. Vediamo i cosmetici adatti da applicare sulla pelle e le offerte del sito di Amazon.

Make up e caldo estivo

Quando le temperature sono particolarmente bollenti e intense, soprattutto dal punto di vista meteorologico, molte donne non vogliono rinunciare al proprio make up. Per l’occasione, però, è necessario optare per dei prodotti che siano freschi, naturali, in grado di far esaltare l’abbronzatura e la tintarella.

Si tende a prediligere, anche perché il caldo porta a sudare eccessivamente, delle formule sottili e leggere, a cominciare dal trucco occhi. La parola chiave, in questa occasione, è una sola, ovvero leggerezza che deve essere però anche a lunga durata. Non bisogna poi dimenticare la protezione anche perché la pelle va idratata.

Nella stagione estiva risulta essere fondamentale lasciar traspirare la pelle adottando semplici abitudini e suggerimenti proprio per evitare che il proprio make up coli. Si consiglia di evitare il trucco eccessivo, quindi creme, lip gloss, ma anche fondotinta poiché si rischia di andare incontro a un risultato davvero pessimo per il viso.

Il trucco per l’estate deve essere il più semplice possibile, deve dare un po’ di colore e brillantezza all’incarnato del viso facendo esaltare maggiormente i punti di forza. Se si opta per un trucco del genere si possono ottenere ottimi risultati.

Make up e caldo estivo: i prodotti giusti

I prodotti di make up a lunga tenuta e waterproof, quindi resistenti all’acqua sono maggiormente indicati per le donne che tendono a soffrire eccessivamente di sudorazione. Considerando che il trucco del periodo estivo è completamente diverso, anche per le temperature, da quello invernale, bisogna optare per dei cosmetici che siano specifici e appositi.

prima della fase del make up, è bene optare per una crema idratante che deve essere in una formula leggera, non troppo corposa o pesante, in modo che sia in grado di assorbirsi in fretta. È consigliabile anche l’uso di un siero che deve essere però specifico per la propria pelle. No all’uso del fondotinta, ma meglio optare per un primer che sia naturale e leggero, meglio se a lunga tenuta.

Un prodotto di make up per l’estate è sicuramente la BB cream poiché dona il giusto colore all’incarnato uniformando la pelle. Controllare sempre, al momento della scelta, le etichette e l’INCI di composizione optando per prodotti che siano oil free, quindi senza oli e con ingredienti naturali in grado di proteggere la pelle dal sole.

Il blush in polvere è un altro cosmetico indicato, così come per il trucco occhi non possono mancare il mascara, l’eyeliner sempre a lunga tenuta. Al posto del fondotinta, sono ottime le creme colorate per il viso che devono essere in una texture leggera e adatte alla propria pelle. L’illuminante è adatto anche per un effetto brillante e luminoso.

Make up e caldo estivo: cosmetici Amazon

Sono cosmetici indicati per la stagione estiva che si trovano a buon prezzo su Amazon dove cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto la classifica con i migliori cosmetici di make up scelti tra quelli maggiormente leggeri con una descrizione di ogni prodotto.

1)Korff Sun Secret fondotinta compatto solare

Un fondotinta dalla protezione solare 50+ che dona un effetto setoso e finish naturale. Uniforma la pelle e fornisce la giusta protezione solare al viso. Protegge la pelle prevenendo le rughe e le imperfezioni cutanee. Indicato per le pelli particolarmente sensibili. Un cosmetico resistente all’acqua

2)Bionike Defence Hydractive BB Cream

Una BB cream, quindi crema colorata dal fattore di protezione 15 che protegge la pelle dando uniformità e brillantezza al viso senza appesantire in maniera eccessiva. Indicata per le pelli sensibili e intolleranti. Protegge dai danni dell’inquinamento, idrata in profondità ha una azione antiossidante per la pelle.

3)Rilastil Aqua crema legere idratante e riequilibrante

Una crema indicata come base trucco anche perché molto leggera, non grassa che non appesantisce. Indicata sia per pelli normali che miste. Dona luminosità e morbidezza prevenendo l’invecchiamento cutaneo. Basta applicarlo a piccoli tocchi per poi massaggiare lasciando che si assorba.

