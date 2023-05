Creme colorate : le migliori per il viso

Le creme colorate sono indicate per un trucco leggero e traspirante per l'estate grazie a una buona coprenza dell'incarnato.

Verso la stagione estiva, anche la pelle subisce una trasformazione. Il trucco subisce dei piccoli cambiamenti con dei prodotti che sono pensati proprio per illuminare l’incarnato. Tra i vari prodotti di make up, le creme colorate per il viso sono una soluzione indicata, anche perché molto leggere.

Creme colorate

Quando si pensa a delle creme colorate si tende ad associarle al fondotinta o correttore, ma in realtà possono essere un mix di entrambi i prodotti. Quando il caldo e le giornate assolate arrivano, questo tipo di prodotto è maggiormente indicato proprio perché uniforma il volto e l’incarnato.

Durante la stagione fredda invernale, si opta per prodotti trucco come il fondotinta che ha una consistenza corposa e una texture fluida, mentre per la primavera o la stagione è meglio puntare a formule leggere e traspiranti in modo da permettere alla pelle di respirare. In base al Ph della pelle di ognuna, queste creme tendono a cambiare colore.

Si caratterizzano poi per una formula vellutata e morbida che lavora sul viso dando un aspetto diverso in modo che il sole, ma anche l’inquinamento o altri fattori non causino danni o segni oppure macchie. Sono da considerarsi due prodotti in uno dal momento che fondono insieme le caratteristiche e proprietà della crema viso, ma anche del fondotinta.

Le creme colorate si distinguono per avere sia proprietà idratanti, ma anche illuminanti dal momento che vanno a migliorare l’incarnato del volto. Sono molto più leggere e si basano su pigmenti colorati per cui risultano naturali. Inoltre, non creano quell’effetto striato tipico del fondotinta se non lo si applica e stende nella maniera corretta.

Creme colorate: tipologie

Si trovano tantissime tipologie di creme colorate per il viso ed è meglio optare per prodotti che siano antiage e arricchite con sfp, in modo da proteggere la pelle al sole. Tra le varie, vi sono le BB Cream, CC cream, ma anche i solari colorati oppure i beauty balm che vanno a migliorare e perfezionare l’incarnato. Contengono anche dei principi attivi che hanno proprietà idratanti e antiossidanti per un viso tonico e luminoso.

I prodotti come le BB cream sono anche indicati per un trucco vedo non vedo, quindi dai toni e dalle sfumature trasparenti, per cui risulta essere indicato per la stagione estiva. Oggi, sul mercato, è possibile trovare delle formule che non solo danno un effetto glow immediato, ma anche indicate per coloro che hanno una pelle grassa oppure mista.

Tra le tante novità di creme colorate per il viso, un’altra riguarda la coprenza. Oggi si possono trovare delle creme che non solo sono trasparenti, ma hanno anche una coprenza modulabile, quindi da leggera a media indicate per coloro che vogliono nascondere le imperfezioni oppure la stanchezza dopo una giornata intensa di lavoro evitando così di optare per quei prodotti camouflage.

I brand maggiormente in voga scelgono dei prodotti che hanno ingredienti presenti in creme e sieri, come l’acido ialuronico o la niacinamide che hanno effetti positivi e benefici sul viso. Grazie al loro fattore di protezione, aiutano a proteggere la pelle dai raggi del sole e quindi non solo ad avere un incarnato luminoso, ma anche ben idratato e rimpolpante,

Creme colorate: proposte Amazon

Un tipo di prodotto disponibile sul sito di Amazon con ottime offerte dove cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto una classifica con alcune delle migliori creme colorate da applicare tra le più apprezzate dalle consumatrici.

1)ISDIN fotoprotector fusion water

Una crema color bronzo indicata per un uso quotidiano dalla texture molto leggera e indicata per ogni tipo di pelle. Non irrita o brucia gli occhi. Una confezione da 50 ml. Una tonalità di colore che si adatta per tutto l’anno e non solo per la stagione estiva. Buona coprenza e aiuta a prevenire anche le rughe.

2)Helan CC Cream naturale

Una crema molto coprente e leggera dalle proprietà idratanti e opacizzanti. Dona un make up naturale minimizzando le imperfezioni e inestetismi. A base di acido ialuronico che dona tono e compattezza all’epidermide. Non unge o appiccica. Il risultato è un viso radioso e naturale. Molto facile da stendere con l’aiuto dei polpastrelli e leviga la pelle.

3)Rilastil D Clar crema colorata viso

Una confezione da 40 ml con azione depigmentante e uniformante indicata per le pelli maggiormente sensibili. Un prodotto con fattore di protezione 50+ per combattere e prevenire le macchie cutanee. Dona un colorito più omogeneo e uniforme. Si applica sia al mattino che la sera. Si consiglia di applicarla sul viso almeno mezz’ora prima dell’esposizione al sole e combatte lo stress ossidativo dovuto ai raggi UV.

Insieme alle creme colorate, per l’estate si consigliano anche i migliori trucchi waterproof per mantenere il make up.