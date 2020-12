Il debutto come modella sulle passerelle più prestigiose del mondo, luci dei riflettori puntate addosso, successo e apprezzamenti da parte del pubblico maschile, ma anche da quello femminile. Dal mondo della moda a quello del cinema più illustre, sotto la direzione del regista italiano Sorrentino, Madalina Ghenea risulta essere un’attrice convincente e non semplicemente una bella ragazza da copertina.

Ha avuto flirt e storie d’amore con volti più o meno noti al pubblico come quello di Gerard Butler e Michael Fassbender. Ecco qualche curiosità sulla vita privata e professionale della bella modella rumena.

Chi è Madalina Ghenea

Madalina Ghenea nasce l’8 agosto del 1988 a Slatina (Romania). Sin da subito, i genitori la avviarono verso studi artistici come quello del pianoforte e della danza classica ma, all’età di quindici anni, la giovane Madalina iniziò a calcare le prime passerelle, trasferendosi a Milano.

Non si tratta ancora di lavori dai compensi milionari e infatti, Madalina, oltre a fare la modella, fa la cameriera nel capoluogo lombardo. Lo sforzo, la fatica e la determinazione pagano sempre e ben presto, Madalina Ghenea diventa un nome forte per le passerelle non solo italiane ma anche in Sud Africa, Austria, Giappone, Francia e Germania.

Nel 2007 Madalina diventa la protagonista del video clip musicale di Eros Ramazzotti Il tempo tra di noi e poi, nel 2008, prende parte al famoso calendario Peroni.

Il 2010 sarà l’anno della consacrazione sul piccolo schermo poiché diventa testimonial di importanti campagne pubblicitarie come quella per la compagnia telefonica 3-Italia, l’azienda di abbigliamento sportivo DEHA ed infine diventa uno dei concorrenti dello show danzereccio Ballando con le stelle.

Cinema? Certo! Partecipa a I Soliti idioti di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio sia nella versione film che per quella dedicata al piccolo schermo. Poco dopo la vediamo nella pellicola di Alessandro Gassman Razzabastarda e nel video clip di Madonna Turn up the radio.

Nel 2014 Madalina Ghenea veste i panni di una regale Dorotea Malatesta, nel telefilm I Borgia ed è nel cast del film di Paolo Sorrentino Youth – giovinezza. Due anni più tardi, la bella modella approda sul palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti, Virginia Raffaele e Gabriel Garko. Nello stesso anno partecipa al film comico made in U.S.A., Zoolander 2, con Ben Stiller.

Vita privata

Le vicende private più interessanti della vita di Madalina Ghenea sono sicuramente quelle che riguardano il mondo del pettegolezzo rosa. La bella modella e attrice rumena è stata fidanzata con Gerard Butler per un solo anno, dal 2012 fino all’estate del 2013. Successivamente ebbe una relazione con l’attore irlandese Michael Fassbender, durata pochi mesi.

Il connubio calciatore – modella sembra troppo banale? Eppure anche Madalina Ghenea ha avuto una relazione con un calciatore ghanese, conosciuto a Dubai durante una campagna promozionale finita però subito. Nel dicembre 2020 invece la modella ha iniziato a frequentare il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo.

Curiosità

Di seguito alcune curiosità sulla vita di Madalina Ghenea: