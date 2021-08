Il sole può essere sia un amico, ma anche un nemico della pelle. Se non è ben protetta all’esposizione solare, si possono formare delle macchie della pelle dovute di solito all’esposizione del sole. Vediamo come trattarle grazie al miglior rimedio naturale che si trova in commercio.

Macchie della pelle al sole

Prendere il sole fa bene in quanto i raggi solari contribuiscono ad aumentare l’apporto di vitamina D che è fondamentale per il metabolismo del calcio e di conseguenza utile per calcificare le ossa. Per questa ragione è molto importante proteggersi dal sole, non solo in estate, ma anche tutto l’anno, con prodotti e creme adeguate adatte al proprio fototipo di pelle.

In questo modo, stando attenti e usando i prodotti adatti, si va incontro ad alcuni problemi che interessano la cute, come le macchie della pelle che solitamente dipendono dall’esposizione al sole e ai suoi raggi. Una eccessiva esposizione ai raggi del sole sicuramente contribuisce ai tumori della pelle, come appunto il melanoma.

Le persone che lavorano nell’ambito delle costruzioni oppure i marinai sono soggetti molto più altri alle macchie della pelle dovute all’esposizione al sole. L’iperpigmentazione tende ad aumentare man mano con l’invecchiamento delle cellule soprattutto in quelle zone del corpo che risultano essere maggiormente esposte al sole, quali il volto, le mani, il collo, ecc.

Una delle prime regole per proteggersi dal sole e prevenire le macchie della pelle è usare un fattore di protezione molto alto. Una crema a un alto fattore di protezione non va applicata soltanto durante il periodo delle vacanze, quindi al mare o in montagna, ma anche in città in modo da proteggersi e fare in modo che la pelle non ne risenta. Esfoliare e proteggere la pelle, oltre a usare una crema come Clear Skin è la giusta soluzione per combattere le macchie della pelle.

Macchie della pelle al sole: cause

Dopo mesi in cui si è stati chiusi in casa per via del lockdown, il sole rischia di essere davvero pericoloso portando alla formazione di macchie della pelle dovute ai raggi solari. Solitamente dipendono da un eccessivo accumulo di melanina, un pigmento prodotto dalla pelle quando è maggiormente esposta alla luce.

I motivi per cui le macchie della pelle compaiono sul viso, il collo oppure le mani è dovuto principalmente a vari fattori, in primis l’esposizione alla luce, magari senza l’uso di filtri solari. Altri fattori di rischio possono essere la genetica, le alterazioni ormonali o anche alcuni medicinali che si assumono. Sono delle imperfezioni cutanee che tendono a manifestarsi come discromie dell’epidermide e presenti soprattutto nella zona del viso e del corpo.

Le efelidi sono un tipo di macchie solari che tende a essere maggiormente visibile durante il periodo estivo. Sono ereditarie e fotosensibili, quindi bisogna fare molta attenzione alla luce e cercare di proteggersi nel modo migliore possibile. I melasmi tendono a comparire soprattutto su zigomi e labbro superiore. Si possono formare per una esposizione prolungata alle lampade o alla luce solare.

Tende a colpire le donne che hanno tra i 30 e i 40 anni e oltre al sole, una delle possibili cause è dovuta anche ad alcuni fattori di scompenso ormonale per via della gravidanza. Le lentigo senili sono delle macchie della pelle che compaiono in età adulta nelle zone più esposte al sole, quale viso e mani. Si consiglia di non sottovalutarle in quanto possono trasformarsi in melanomi, ovvero tumori della pelle.

Macchie della pelle al sole: miglior rimedio

Insieme a una buona crema ad alto fattore di protezione, per combattere e contrastare le macchie della pelle, è possibile optare per una crema molto valida ed efficace. Un prodotto quale Clear Skin che, come dice il nome, ha il compito di schiarire la pelle. Una crema che è consigliata da esperti e consumatori dal momento che combatte le macchie della pelle in modo naturale. Un prodotto di origine italiano.

Un prodotto naturale qualsiasi tipo di pelle, anche a quelle maggiormente sensibili o caratterizzate da rughe profonde. Un prodotto che uniforma il colorito della pelle in modo che sia maggiormente luminosa e ben idratata. Ha una consistenza fluida e agisce sulla pelle rendendola compatta e omogenea in modo rapido.

Una crema come Clear Skin è diversa da altri prodotti anti-macchia presenti in commercio proprio perché elimina le macchie della pelle e le varie discromie che tendono a comparire principalmente su viso e collo. Non ha parabeni, quindi privo di controindicazioni o effetti collaterali .

Clear Skin è naturale al 100% e infatti i suoi ingredienti sono: papaya che idrata, ha una azione anti-età ed elimina non solo le macchie, ma attenua anche i brufoli e l’acne. La camomilla aumenta l’effetto schiarente, l’aloe che rigenera la pelle, nutre in profondità grazie anche alle sue proprietà antinfiammatorie. Infine, la prugna dolce che dona una pelle in salute combattendo i radicali liberi.

Si applica in poco meno di un minuto perché basta prenderne una noce sulla mano e cospargerla nelle aree interessate massaggiando e lasciando che si assorba in profondità.

