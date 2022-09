Lucrezia Lando: chi è la ballerina di Ballando con le Stelle

Lucrezia Lando è una maestra di ballo e ballerina professionista della trasmissione televisiva Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci. Era stata scartata da Amici di Maria De Filippi, ma è diventata una delle ballerine più amate dello show in onda su Rai1.

Lucrezia Lando: chi è?

Lucrezia Lando è una maestra di ballo e ballerina professionista del talent show di Rai 1, Ballando con le Stelle, di 22 anni. Una giovane ballerina che sta ottenendo un successo davvero incredibile. È stata scartata da Amici di Maria De Filippi ed è diventata una delle ballerine più amate dello show di Rai1, vincendo anche l’edizione 2020 della trasmissione televisiva, ballando in coppia con Gilles Rocca. Una volta finito il programma ha svelato di essersi fidanzata con Marco De Angelis, anche lui maestro e professionista del programma di Milly Carlucci.

In questa nuova edizione del 2022 del talent, Lucrezia Lando sarà di nuovo pronta a calcare il palcoscenico di Rai1.

Lucrezia Lando è nata il 10 Dicembre 1998 a Bassano del Grappa. Ha subito mostrato un grande talento e una grande passione per la danza e ha iniziato a ballare quando aveva 10 anni. Si è interessata in modo particolare ai balli di coppia, soprattutto il latino americano, ma ha sempre continuato a perfezionarsi anche con la danza classica.

Grazie al suo stile e al suo talento è riuscita a vincere molte competizioni sia nazionali che internazionali, insieme al suo compagno di ballo storico, Giacomo Ballarin. Su Instagram conta oltre 71 mila followers ed è sempre molto attiva sui social network, dove ha annunciato anche il fidanzamento con il maestro di ballo e suo collega a Ballando con le Stelle, Marco De Angelis. Nonostante sia felice di condividere alcuni momenti di quotidianità con i suoi follower, Lucrezia Lando è sempre molto discreta e gelosa della sua vita privata, che non vuole rendere completamente pubblica. L’annuncio del suo fidanzamento è stata un’eccezione alla regola, in un momento di grande felicità.

Lucrezia Lando: la sua carriera

Lucrezia Lando è una delle maestre e ballerine professioniste della trasmissione televisiva di Ballando con le Stelle, programma di successo su Rai1, condotto da Milly Carlucci. La ballerina professionista è specializzata in balli di coppia. A soli 10 anni si è innamorata della danza e ha iniziato ad impegnarsi a fondo, nella speranza di realizzare il suo sogno di lavorare ballando, come è riuscita a fare. Ha sempre ottenuto grandi soddisfazioni grazie alla sua passione per la danza, anche se c’è stata una delusione. Ha partecipato al casting di Amici 13, talent show di Maria De Filippi che negli anni ha permesso a moltissimi artisti di emergere e di riuscire a realizzare i propri sogni e ottenere il successo, ma è stata scartata. La svolta per Lucrezia Lando è arrivata nel 2018, quando ha iniziato la sua avventura come professionista a Ballando con le stelle, ballando con Giaro Giarratana. Nell’edizione del talent show del 2021 ha ballato in coppia con Andrea Iannone, riuscendo ad arrivare in finale.