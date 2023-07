Luca Vismara ha un nuovo fidanzato. Si tratta di Peter Seggio, un ballerino molto più giovane. Scopriamo insieme chi è e come si sono conosciuti.

Luca Vismara ha un nuovo fidanzato: chi è Peter Seggio?

Sono trascorsi molti anni da quando Luca Vismara ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, tanto che è stato anche un naufrago dell’Isola dei Famosi e che ha presentato il suo nuovo fidanzato, Peter Seggio, pubblicamente sui social. Come molti ricorderanno, Luca era stato eliminato ad un passo dal serale di Amici, ma non ha mai abbandonato la musica. In seguito è entrato a far parte del cast dell’Isola dei Famosi, conquistando il pubblico. In queste ore si sta parlando moltissimo di Luca Vismara, perché ha deciso di presentare il suo nuovo fidanzato pubblicamente, sui social network. Lo scatto condiviso, in poco tempo ha fatto il giro del web. Ma chi è il nuovo fidanzato del cantante? La nuova fiamma di Luca si chiama Peter Seggio, è un ballerino, e ha 21 anni. Secondo quanto appreso, i due farebbero coppia fissa da diversi mesi, ma solo in occasione del mese del Pride, Luca Vismara ha deciso di ufficializzare la sua relazione, condividendo un dolce scatto in cui bacia il suo fidanzato. “Hai paura dell’amore solo se non hai mai saputo cosa significhi amare veramente” ha scritto l’ex naufrago sui social network, condividendo la fotografia che lo ritrae insieme a Peter Seggio. Questo scatto ha letteralmente fatto il giro del web. Tutti parlano di questa nuova relazione e sono già tantissimi gli utenti che hanno fatto le congratulazioni alla coppia. I due sembrano essere davvero molto legati e anche se hanno deciso di rendere pubblico il loro legame solo adesso, la loro relazione va avanti da diversi mesi. I social network sono stati il luogo in cui hanno deciso di ufficializzare la loro relazione, mostrando a tutti il grande sentimento che li lega.

Luca Vismara ha un nuovo fidanzato: la differenza d’età

Luca Vismara si è innamorato e ha deciso di condividere sui social network la sua relazione, rendendola pubblicamente ufficiale. L’ex cantante di Amici, ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, si è mostrato sui social insieme al ballerino, e modello, Peter Seggio, che è il suo nuovo compagno. I due fanno coppia da diversi mesi ormai, hanno deciso solo ora di uscire allo scoperto. Luca ha condiviso uno scatto in cui i due si baciano. A colpire è stata soprattutto la differenza d’età tra i due. Luca Vismara, infatti, ha 31 anni, mentre il fidanzato Peter Seggio ne ha 21. Hanno circa 10 anni di differenza, ma l’età non è un problema nella loro relazione. La foto del bacio, che ha fatto il giro del web, è stata scattata al Palermo Pride. Un modo per ufficiale la loro relazione, renderla pubblica e lanciare anche un messaggio pieno di amore, che non è passato inosservato.