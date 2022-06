Da quando è comparsa per la prima volta in pubblico – nel giorno del matrimonio da favola tra William e Kate – la sorella della futura Regina di Gran Bretagna continua involontariamente ad attirare su di sé le attenzioni di stampa e fotografi, che le riservano sempre ampio spazio.

Pippa Middleton ha infatti da subito suscitato una certa simpatia tra i media, che più volte hanno anche fantasticato su un possibile matrimonio Windsor-Middleton bis, vociferando sul presunto interesse che il principe Harry avrebbe avuto nei suoi confronti.

Tutti pazzi per Pippa Middleton

Del resto li ricordiamo tutti, quel 29 aprile 2011, complici e sorridenti mentre accompagnavano all’altare i loro rispettivi e ingombranti fratelli, nelle vesti di testimone e damigella.

E ricordiamo tutti, in particolare, il look sfoggiato in quell’occasione da Pippa Middleton, che rischiò addirittura di mettere in ombra la sposa. Nessuno, infatti, fino a quel momento, aveva ben chiaro quanto fosse altrettanto bella e affascinante la sorella di Kate.

Mentre si apprestava ad entrare in chiesa tenendo lo strascico della futura moglie di William d’Inghilterra, Pippa Middleton sfoggiava infatti un lungo abito bianco, aderente al corpo, che metteva in evidenza la sua perfetta forma fisica.

Se ne parlò per giorni interi in tutti i media di costume e siti web, dentro e fuori la Gran Bretagna, con particolare riferimento proprio a quel presunto interesse del principe Harry.

Pippa Middleton e James Matthews

Ovviamente sappiamo già tutti come è andata a finire: il principe Harry ha sposato l’attrice americana Meghan Markle e Pippa Middleton è convolata a nozze con il finanziare James Matthews, il 20 maggio 2017, sei anni dopo il matrimonio del Duca e della Duchessa di Cambridge.

Gli invitati furono in tutto 130 e l’evento costò all’incirca 250 mila sterline. Grande assente proprio Meghan Markle, dettaglio che probabilmente già preannunciava ciò che poco tempo dopo avremmo visto: ovvero la rottura della coppia Harry-Meghan con la famiglia reale britannica.

Anche allora, Pippa Middleton – corteggiata addirittura dalla NBC, che la voleva come inviata nel programma Today Show – sfoggiava un abito bianco semplice ed elegante, con la parte bassa a campana e quella alta aderente in pizzo a coprire le spalle e velo lungo la testa.

Nemmeno la straordinaria bellezza e il fascino innato di sua sorella Kate riuscirono a metterla in ombra. Pare che la Duchessa di Cambridge ne avesse timore, ma la più giovane delle Middleton dimostrò ancora una volta di sapersi prendere la scena.

Look di Pippa Middleton al Giubileo

L’ultimo avvistamento pubblico della signora Matthews risale a ieri, 5 giugno, in occasione del party per le celebrazioni dei 70 anni di regno di Elisabetta II.

Anche in questa circostanza, Pippa Middleton è riuscita, più o meno involontariamente, ad occupare parte della scena, mostrando al mondo la terza gravidanza che, fino a quel momento, non era stata resa pubblica.

Gli obiettivi dei fotografi si sono quindi ampiamente concentrati su di lei, malgrado sia rimasta per tutto il weekend delle celebrazioni piuttosto defilata, immortalando il pancione fasciato dal vestito aderente.

Il look di Pippa Middleton al Giubileo di Platino era elegante e particolarmente sobrio, come del resto è sempre stato in tutte le occasione pubbliche: indossava infatti un abito color verde smeraldo che le fasciava il corpo, con i capelli lunghi e sciolti sulle spalle, un filo di trucco e pochi gioielli tra i quali si notavano due anelli, gli orecchini e una catenina sottile.