La Regina Elisabetta II ha compiuto 70 anni; non anagrafici, s’intende – ricordiamo infatti che la sovrana della Gran Bretagna ha la bellezza di 96 anni -, ma di regno.

E se il compleanno viene convenzionalmente festeggiato il 2 giugno – nonostante sia nata il 21 aprile – nella tradizionale parata del Trooping the Colour, l’anniversario degli anni trascorsi sul trono del Regno Unito si è svolto in quattro giornate di cerimonie ed eventi, dal 2 al 5 giugno, culminate proprio con la comparsa di Elisabetta sul famoso balcone di Buckingham Palace, che salutando i suoi sudditi ha concluso le celebrazioni per il suo quarto Giubileo; dopo quello d’Argento del 1977 (per i 25 anni), quello d’Oro del 2002 (per i 50 anni) e quello di Diamante del 2012 (per i 60 anni).

Giubileo di Platino: il look della Regina per i 70 anni di Regno

La sovrana più longeva della Gran Bretagna ha infatti spento 70 candeline di regno, che equivalgono al Giubileo di Platino; unica nella storia del Commonwealth ad aver raggiunto questo traguardo e quarta nella storia del mondo: prima di lei soltanto Luigi XIV di Francia, Giovanni II del Liechtenstein e Bhumibol di Thailandia.

Un matrimonio lungo e, probabilmente, irripetibile, quello tra Elisabetta e il Regno Unito, iniziato il 6 febbraio del 1952, quando l’allora giovane principessa succedette al padre, Giorgio VI, a soli 25 anni.

Da quel momento tante cose sono accadute, nella sua vita e nel mondo – dalla guerra al Covid, passando per la morte del suo amato consorte -, ma una cosa non è mai cambiata: la fedeltà assoluta della sovrana per il suo popolo.

E con il passare degli anni, acquisendo anche sempre più fiducia in se stessa, Elisabetta ci ha abituati a riconoscerla, con la sua inconfondibile firma espressa attraverso il portamento, le battute e, soprattutto, lo stile.

La sua acconciatura – sempre la stessa da decenni – e i suoi inconfondibili tailleurs color pastello hanno praticamente fatto la storia insieme a lei, rendendola una vera e propria icona; non a caso le è stata dedicata una Barbie proprio in occasione di questo evento storico.

70 anni di stile

Non è stata da meno neppure nel corso delle celebrazioni in suo onore, sebbene la sua presenza sia stata sporadica: poche apparizioni, in apertura e chiusura, ma che hanno come sempre lasciato il segno.

Il look della Regina Elisabetta al Giubileo di Platino era infatti degno di ciò che la sovrana ha mostrato negli anni: sempre impeccabile, sempre totalmente se stessa, unica e inimitabile.

Il look della Regina Elisabetta al Giubileo: cerimonia di apertura

Nell’apertura dei festeggiamenti per il Giubileo – fatta coincidere con il Trooping the Colour – la Regina Elisabetta ha sfoggiato un tailleur color celeste chiaro, realizzato per l’occasione dalla sua stylist Angela Kelly. Dello stesso colore anche l’immancabile cappello, tra gli accessori preferiti della sovrana e, in generale, dagli inglesi in queste particolari occasioni.

La spilla appuntata sulla spalla sinistra era invece tempestata di diamanti e riprendeva il simbolo della Brigade of Guards – che comprende i cinque reggimenti del Commonwealth: Grenadier, Coldstream, Scots, Irish e Welsh Guard – e appartenuta a sua madre, la Regina Mary.

Un altro dettaglio, che non è certo passato inosservato – anche perché teoricamente proibito dal dress code -, è rappresentato dagli occhiali da sole sfoggiati dalla sovrana e targati Silhouette Eyewear, con lenti graduate e fotocromatiche che cambiano a seconda della luce.

Il look della Regina Elisabetta al Giubileo: cerimonia di chiusura

Durante la cerimonia di chiusura, invece, la Regina Elisabetta si è presentata sul balcone con un cappottino verde brillante, in cui spiccavano dei bottoni dorati, l’immancabile cappello abbinato e un paio di guanti bianchi.

Anche in questa occasione portava una spilla, appartenuta a colei che l’ha preceduta in termini di record: stiamo ovviamente parlando della Regina Vittoria, che ha guidato la Gran Bretagna dal 1837 al 1901. Un omaggio, dunque, di Elisabetta II, alla sovrana che prima di tutte, e in particolare prima di lei, è stata la più grande e longeva Regina del Commonwealth.