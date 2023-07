Camicia, canotta e longuette sono i tre capi che se indossati insieme formano l’outfit perfetto per questa estate 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Look estate 2023: l’outfit perfetto è composto da camicia, canotta e longuette

L’estate è finalmente arrivata, è tempo di vacanza per tanti di noi e in questo articolo vedremo qual è l’outfit più easy e allo stesso tempo chic per questa meravigliosa stagione. Tre sono i capi must have da avere assolutamente nel nostro armadio che, combinati insieme, creano l’outfit perfetto per questa estate 2023. I capi sono: camicia, canotta e longuette. Ognuno di questi tre capi ha dalla sua parte una grande versatilità, infatti sia la canotta, sia la camicia e sia la longuette, possono essere indossati in diverse occasioni e abbinati in tanti modi diversi a seconda del tipo di outfit che desideriamo avere, casual, sportivo o elegante. Indossati insieme però creano un outfit spettacolare e perfetto per la nostra estate!

La fashion blogger Anouk Yve in uno dei suoi ultimi post su Instagram, ha postato una foto dove indossa una canotta, una camicia e una longuette e il risultato è davvero eccezionale, da copiare assolutamente. La canotta indossata da Anouk è bianca mentre la longuette, ovvero quella gonna che arriva oltre al ginocchio lasciando il polpaccio scoperto, è di colore nero. La camicia scelta dalla fashion blogger per completare l’outfit è di colore giallo ocra ed è una camicia a righe dal taglio maschile.

Look estate 2023: gli accessori da scegliere per completare l’outfit

Anouk Yve ha scelto quindi una canotta bianca, una longuette nera e una camicia a righe giallo ocra. Per quanto riguarda invece gli accessori, la fashion blogger ha optato per una maxi borsa bianca e marrone, in tela e dai dettagli in pelle. Un borsa capiente, classica ed elegante, per dare quel tocco ancora più chic all’outfit. Ai piedi Anouk ha scelto un paio di ciabattine flat di colore nero, proprio come la longuette e come gli occhiali da sole. Per finire Anouk ha indossato alcuni gioielli minimali, un paio di orecchini piccoli ed eleganti e un braccialetto. Look davvero perfetto da copiare per questa estate 2023!

Look estate 2023: come abbinare la combo canotta e camicia

Oltre alla longuette, la combo camicia canotta è possibile abbinarla anche con altri capi. Vediamo insieme alcuni esempi: