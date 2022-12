Look di Capodanno: come vestirsi per celebrarlo

Dopo il Natale, vi sono anche altre festività che attendono di essere celebrate con gli amici o il partner. Una delle domande più gettonate, oltre a cosa fai a Capodanno, riguarda anche l’abbigliamento adatto da indossare in questa occasione.

Nei prossimi paragrafi, si forniscono alcune idee riguardo il look di Capodanno per essere alla moda.

Look di Capodanno

Il nuovo anno sta per terminare e, a prescindere dove e con chi lo si passerà, è importante farsi trovare pronte per l’occasione. Che sia in coppia o con gli amici, il look di Capodanno deve essere indicato e adatto per l’occasione. Bisogna giocare d’anticipo e cominciare, fin da ora, a capire cosa indossare per essere pronte per il momento.

Come sempre, vale la regola less is more. Inevitabilmente Capodanno fa rima con lustrini, glitter e paillettes per brillare nella notte magica dell’anno. Si consiglia di indossare abiti che corrispondano al proprio stile in modo da sentirsi a proprio agio. In questa occasione è possibile anche sbizzarrirsi provando a osare con qualcosa di diverso e particolare.

Secondo la tradizione, bisognerebbe indossare qualcosa che sia elegante e ricercato al tempo stesso.

Nel look di Capodanno, l’eccentricità è assolutamente concessa, così come qualche abito sexy e sensuale in modo da attirare il più possibile l’attenzione. In questa notte bisogna cercare di lasciare il segno cercando di farsi notare e non passare inosservati.

In base alla location, che sia in montagna, in discoteca oppure una festa in casa o anche in piazza, bisogna scegliere quali abiti indossare. Il noto e-commerce di Amazon propone diversi abiti e idee su come abbigliarsi in questa occasione per festeggiare con gli amici o la dolce metà.

Look di Capodanno: le migliori idee

Per festeggiare degnamente il nuovo anno, sono diversi gli abiti da indossare per il look di Capodanno. Si tratta di abiti scintillanti, accattivanti, ma anche allegri. Sono sexy, all’insegna della luminosità e della gioia. Per un Capodanno in casa può essere utile indossare un abito a collo alto arricchito da alcuni dettagli scintillanti e glitter.

Si può anche optare per qualcosa di semplice, ma alla moda, come un maglione a collo alto da indossare insieme a una gonna o a un paio di pantaloni a zampa con gli stivali e scarpe eleganti ai piedi. Nel caso di un Capodanno in piazza, bisogna combattere con il freddo, quindi dei leggings felpati o un maxi dress dolce vita in lana completano sicuramente il look.

Per una serata elegante, per il look di Capodanno sono consigliati abiti lunghi ed eleganti realizzati in tessuto come il raso, il velluto o la sera che danno l’idea di qualcosa di particolare e chic. Nel caso si pianifichi una fuga esotica, magari in qualche luogo caldo come la spiaggia, si consiglia un dress code dal taglio glam, ma senza esagerare.

Per uno stile grintoso e accattivante, un look rock lontano dai soliti schemi arricchito da trasparenze, ricami e applicazioni è l’ideale. Una sorta di vedo non vedo che piace sempre molto. Un abito nero in tulle o anche gioiello sono alcune delle idee adatte per il look di Capodanno. Basta saper cercare e trovare l’abito adatto per l’occasione.

Look di Capodanno Amazon

Per celebrare il nuovo anno, l’e-commerce di Amazon presenta diversi capi approfittando di diversi prezzi e sconti da non perdere. Cliccando l’immagine si visualizzano alcuni dettagli. Qui sotto presentiamo una classifica con i tre migliori look di Capodanno tra i più alla moda e scintillanti con la descrizione di ogni articolo.

1)LUOEM GCID vestito aderente

Un vestito molto aderente perfetto per una serata in discoteca con scollo a V. Un modello molto corto a manica lunga, particolarmente attillato. Adatto per Capodanno perché ricco di ricami e trasparenze, oltre che di paillettes per brillare la notte.

2)Urban Classics vestito donna

Un abito a manica lunga a costine scollato molto corto, elegante e anche aderente. Un modello per uno stile casual in poliacrilico, viscosa e nylon. Ha una chiusura pull on. Molto confortevole dal tratto morbido. Il prodotto più venduto del settore disponibile nei colori bordeaux, marrone, beige, verde oliva e nero.

3)Grace Karin vestito tubino

Un vestito a tubino molto stretto e aderente a vita alta con scollo a V molto sensuale e sexy. Un abito dallo stile elegante senza maniche in poliestere ed elastan con chiusura a cerniera. Disponibile nei colori oro paillettes, nero, blu, rosa, verde, arancione, viola. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

Oltre al look di Capodanno, rivestono grande importanza anche gli accessori da abbinare.