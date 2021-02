Lo Stato Sociale è uno dei gruppi indie più seguiti degli ultimi anni. Con la partecipazione alla 68° edizione del Festival di Sanremo, nel 2018, è passato dall’essere un gruppo underground conosciuto da pochi a diventare un gruppo “mainstream” dal successo esponenziale.

Quest’anno il gruppo parteciperà nuovamente al festival della canzone italiana. Scopriamo nel dettaglio chi è il gruppo Lo Stato Sociale e tutto ciò che c’è da sapere sui suoi componenti.

Chi è il gruppo indie Lo Stato Sociale

Il gruppo Lo Stato Sociale si forma nel 2010 da un’idea di tre ex dj di Radio Città Fujiko, emittente radiofonica che trasmetteva a Bologna e provincia: Alessandro Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti.

Solo un anno dopo la formazione del gruppo “rivale” nel genere Thegiornalisti, guidato da Tommaso Paradiso. Il primo prodotto del terzetto è un EP chiamato “Welfare Pop”, uscito nel 2010, che avrà discreto successo.

Nel 2011 si aggiungono al gruppo altri due componenti, Enrico Roberto e Francesco Draicchio, e Lo Stato Sociale trova così la sua formula vincente: esce nello stesso anno un nuovo EP che sarà quello che li porterà al primo vero assaggio di successo “L’amore ai tempi dell’Ikea”, considerato ancora oggi uno tra i migliori album indie italiani.

A seguito del grande supporto ricevuto dopo quell’EP, nel 2012 il gruppo pubblica il suo primo album ufficiale al quale segue un primo vero tour in 200 città italiane ed europee.

Nel 2016, dopo essersi esibiti in un palazzetto per la prima volta, esce per Rizzoli il loro libro “Il movimento è fermo” e un anno dopo, pubblicano il terzo disco “Amore, lavoro e altri miti da sfatare” dal quale è estratto il brano da record “Mai stati meglio”.

Il debutto al Festival di Sanremo

Lo Stato Sociale fa il suo debutto nel mondo del mainstream in occasione del 68° Festival di Sanremo, partecipando con il brano “Una vita in vacanza”. Arrivando sul palco conosciuti praticamente solo dagli appassionati di indie, conquistano il pubblico e la critica e si piazzano secondi nella finale. Le loro esibizioni, inoltre, in quell’edizione del festival sono accompagnate da Paddy Jones, la più anziana ballerina di salsa al mondo.

Oltre alla “medaglia d’argento”, dopo il Festival lo Stato Sociale conquista un successo che va oltre alle loro aspettative: il brano viene passato frequentemente su tutte le maggiori radio italiane e diventa il singolo dell’estate. Nel 2019, il gruppo ormai popolare in tutta Italia, torna sul palco del teatro Ariston come ospite per duettare con Renato Pozzetto.

Lo Stato Sociale, si appresta a partecipare per la seconda volta al prestigioso festival della canzone italiana (71° edizione, 2021) con il brano inedito “Combat Pop”.

I componenti della band

I cinque componenti del gruppo, hanno interessi e passioni differenti. Ciò che li unisce è l’amore per la musica e un forte rapporto di amicizia. Sono: