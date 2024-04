Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come si usa il lip oil.

Lip oil, che cos’è e cosa serve?

Tra i prodotti beauty più amati dalle donne c’è il lip oil, ovvero l’olio per le labbra. Perfetto per offrire non solo nutrimento ma anche brillantezza alle nostre labbra, e proprio per questo motivo sta spopolando su TikTok. Un altro dei motivi per cui è molto amato è perché non appiccica, come magari si può immaginare. Sul mercato ne esistono diverse formulazioni, ma in generale hanno in comune appunto il riuscire a donare brillantezza e luminosità alle labbra senza appiccicare. E, come detto poc’anzi, idratano anche le nostre labbra, il che è fondamentale se poi si vuole ad esempio applicare il rossetto, perché il rossetto su labbra secche potrebbe dare un effetto poco piacevole alla vista. Ma non è finita qui, il lip oil agisce anche quasi come il filler, ovvero riesce a donare volume alle labbra, anche a quelle più sottili. In pratica se si deve scegliere tra un balsamo labbra e un lip oil, il consiglio è quello di puntare su quest’ultimo. Ma vediamo adesso insieme come si applica correttamente il lip oli.

Lip oil, sai davvero come si usa?

Il lip oli è piuttosto facile da applicare ma, per un risultato ottimale, è bene tenere a mente alcuni accorgimenti. Innanzitutto, prima di passare all’applicazione dell’olio per le labbra, è bene eseguire uno scrub, al fine di rimuovere eventuali residui di pelle morta. Dopo di che il consiglio è prima mettere sulle labbra una crema o un balsamo labbra con ingredienti umettanti, in modo che riescano a preservare l’idratazione. Dopo di che si può applicare il lip oil. Per farlo utilizzare l’applicatore fornito assieme al prodotto. Se volete dare ancora più enfasi alle vostra labbra potete anche applicare successivamente un rossetto. Va detto comunque che il lip oil può essere utilizzato anche da solo, in quanto comunque è in grado, rimpolpando le labbra, di regalare un effetto wow. Vediamo adesso insieme quali sono i migliori lip oil da comprare.

I migliori lip oil da acquistare

Vediamo insieme quali sono i migliori lip oli da comprare:

Melvita.com: qui potete trovare l’olio per labbra in colore rosa, rosso o naturale, con olio di mela RedLove e pigmenti minerali naturali, nutre e arricchisce le labbra in un solo gesto. Si tratta di un prodotto a metà strada tra tra un balsamo e un lucidalabbra. La texture non è appiccicosa. Il prezzo è di 13,90 euro.

qui potete trovare l’olio per labbra in colore rosa, rosso o naturale, con olio di mela RedLove e pigmenti minerali naturali, nutre e arricchisce le labbra in un solo gesto. Si tratta di un prodotto a metà strada tra tra un balsamo e un lucidalabbra. La texture non è appiccicosa. Il prezzo è di Douglas.it: qui potete trovare l’olio per labbra Shine Bright di one.two.free! In colore arancio o pesca, nutre e dona lucentezza, e non appiccica. Dona anche volume alle labbra. Il costo di questo lip oil è di 13,95 euro.

qui potete trovare l’olio per labbra Shine Bright di one.two.free! In colore arancio o pesca, nutre e dona lucentezza, e non appiccica. Dona anche volume alle labbra. Il costo di questo lip oil è di Sephora.it: qui potete trovare l’olio colorato per labbra di Rare Beauty, nutre, dona lucentezza alle labbra e non appiccica. Il costo è di 24,50 euro.

