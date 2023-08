La lingerie da donna è una vera e propria arte. Che sia nascosta o a vista, può essere curata nei minimi dettagli. D’estate si preferisce sicuramente qualcosa di più comodo, tenendo conto anche delle alte temperature, ma senza mai rinunciare alla sensualità.

Lingerie da donna: a vista e di cotone per l’estate

La lingerie da donna è una vera e propria arte. Può essere minimale o elaborata, comoda ma sempre molto sensuale, ideale per stare bene con se stesse e per un effetto vedo e non vedo che può attirare gli sguardi. Le sfilate moda primavera-estate 2023 hanno mostrato un ruolo della lingerie un po’ diverso nei look di questa stagione, con una predilezione per l’intimo in vista. Una scelta molto sensuale, che presuppone il fatto di non esagerare, per evitare di cadere nel volgare. Durante l’estate qualche piccolo dettaglio della propria lingerie può essere messo in mostra, con una preferenza per il cotone e per i materiali organici e naturali, in grado di rispettare la salute della pelle, soprattutto durante la stagione più calda. È sempre meglio evitare durante l’estate di indossare dei tessuti sintetici, come nylon, viscosa e lycra, perché durante un periodo in cui si suda di più e si accusa maggiormente il caldo e i vestiti che si appiccicano addosso, è sempre meglio scegliere capi di cotone, che riescano a non appesantire la sensazione di caldo e di prurito. Il cotone è senza dubbio il tessuto più amato per la lingerie da donna dell’estate 2023.

Lingerie da donna: un’estate di comodità e sensualità

Ci sono tanti modelli di lingerie disponibili, che consentono alle donne di scegliere ciò che le fa stare maggiormente a proprio agio e ciò che sentono possa essere il giusto mix tra comodità e sensualità, soprattutto durante la bella stagione. L’effetto vedo non vedo è sempre tra i più apprezzati, senza però perdere anche un tocco di eleganza, che non guasta mai. La lingerie è sinonimo di femminilità, perché permette alle donne di mettere in risalto il proprio corpo, mostrando la propria sensualità, senza mai cadere nella volgarità. Si tratta di una vera e propria arte, ma anche di un’arma di seduzione molto amata. Il reggiseno riesce a risaltare al meglio il décolleté e con la moda dell’intimo in vista si possono mostrare alcuni dettagli che possono dare un tocco di sensualità ed eleganza, sia che si scelga un modello liscio, di pizzo, di cotone o di seta. Ogni donna solitamente sceglie una lingerie che sia in grado di rispecchiare la propria personalità e il proprio stile, facendola sentire a proprio agio, sia che si decida di mostrarne qualche dettaglio oppure di lasciarla nascosta. Negli ultimi anni si preferisce una lingerie in bella vista, con qualche dettaglio particolare o qualche trasparenza, ma la caratteristica principale deve sempre essere quella di far sentire ogni donna a proprio agio, accontentando i suoi gusti. Anche per quanto riguarda lo slip si possono scegliere vari modelli e vari tessuti. Solitamente lo slip liscio è quello per tutti i giorni, perché garantisce comodità e comfort. Lo slip di pizzo può essere scelto in occasioni in cui una donna vuole sentirsi più sensuale e femminile. Ogni donna deve sempre rispettare i suoi gusti e la sua personalità, per sentirsi sempre a proprio agio quando indossa la lingerie, riuscendo a mettere insieme la comodità e la sensualità.