L’anno è ormai iniziato da qualche giorno, e per i lettori più accaniti è arrivato il momento di pianificare i libri da leggere nel 2022. Le scelte sono tante, e spaziano dalla narrativa alla saggistica, dal fantasy ai thriller. Nel corso dei mesi torneranno in libreria autori ormai ben noti al pubblico, ma non mancheranno nemmeno gli esordi.

Se ancora siete indecisi sui titoli da inserire nella lista dei romanzi da recuperare assolutamente non temete, nel 2022 avremo a disposizione numerosi libri che sicuramente ci faranno sognare.

Libri da leggere nel 2022: i titoli più attesi dell’anno

Fra le uscite più interessanti dell’anno non mancano gli ultimi romanzi di alcune fra le migliori autrici degli ultimi tempi. Se state stilando una lista dei libri da leggere nel 2022 non può assolutamente mancare Verso il paradiso, di Hanya Yanagihara.

L’ultimo romanzo della scrittrice, nota in tutto il mondo per il suo capolavoro Una vita come tante, è uno dei primi libri da recuperare ed è uno dei titoli che vedremo in libreria già a Gennaio. Prevediamo già tante lacrime e sofferenza, sempre presenti nelle storie di Yanagihara.

L’8 Marzo torna in libreria anche Sally Rooney: la giovane scrittrice irlandese non si ferma più dopo il successo dei suoi primi due romanzi, e ci propone il suo terzo libro. Dove sei, mondo bello ripropone la scia narrativa che il pubblico ha amato nei romanzi precedenti dell’autrice: Parlarne tra amici e Persone normali. Come al solito possiamo aspettarci un’ottima caratterizzazione dei personaggi, e tematiche care alle generazioni più giovani.

I nuovi romanzi dagli autori bestseller

Nel 2022 torneremo a leggere anche le opere di alcuni fra gli autori più noti degli ultimi anni. Il 3 Febbraio potremo tornare ad assaporare le atmosfere esotiche di Isabel Allende, che arriva in libreria con il suo ultimo libro, Violeta. Attraverso gli occhi della protagonista vivremo un secolo di eventi straordinari, a cavallo fra il Cile, gli Stati Uniti e la Norvegia.

A Gennaio potremo trovare in libreria anche Annientare, ultima opera di Michel Houellebecq. Già annunciato come uno dei romanzi più “potenti” dello scrittore, affronta nuovamente alcuni dei temi più cari all’autore come il confronto con la modernità che ci circonda. Si tratta di un thriller fantapolitico che ci terrà sicuramente incollati alle pagine.

Gli autori italiani più amati

Fra i libri da leggere quest’anno non può mancare qualche autore italiano, e infatti le prossime uscite da parte di scrittori nostrani non ci deluderanno. Tra i titoli più attesi c’è anche Viaggio in India, un diario-romanzo dell’ultimo vincitore del premio Strega Emanuele Trevi. Il libro uscirà a Marzo nel catalogo della casa editrice Neri Pozza e dipingerà un ritratto personale del terribile tsunami che colpì quella regione del mondo il 26 Dicembre del 2004.

Una storia altrettanto toccante e legata ai disastri naturali è quella narrata nell’ultimo libro di Nadia Terranova in Trema la notte. Attraverso la vera storia dell’accaduto, l’autrice crea una trama ambientata durante il terremoto che nel 1908 distrusse completamente la città di Messina. Il tutto attraverso gli occhi di una donna e un bambino che tentano di ricostruire la propria casa e le proprie vite.