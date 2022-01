Le vacanze di Natale e Capodanno sono ormai terminate, e dobbiamo ritornare alla nostra solita routine. Dopo giorni di relax e tranquillità è tempo di tornare al lavoro, e i momenti liberi dedicati a noi stessi si riducono. Se siete dei lettori e avete approfittato del periodo di pausa per immergervi in un bel libro non temete: con i romanzi giusti riuscirete a non abbandonare la lettura nonostante la mancanza di tempo.

Fra i libri da leggere a Gennaio basta cercare qualcosa di estremamente appassionante oppure breve, da assaporare alla sera o nei weekend senza impegni.

Libri da leggere a Gennaio: le uscite del mese

Finite le feste è sempre dura rimettersi in carreggiata, e il lavoro ci priva di tutto il tempo libero che avevamo prima. Se vi piace leggere e non sapete con quali romanzi iniziare l’anno nuovo, o se avete paura di non avere abbastanza tempo da dedicare a un libro, la soluzione è semplice.

Per i libri da leggere a Gennaio basterà scegliere quei generi appassionanti o leggeri che vi terranno incollati alle pagine. A partire da La custode dei peccati, in uscita il 7 Gennaio: si tratta del libro di esordio di Megan Campisi, che attinge dalla tradizione di Margaret Atwood per delineare un mondo ostile e spietato nei confronti di una donna. La protagonista è May, una ladra che dovrà “assumersi le colpe” dei peccati altrui per espiare le proprie.

A Gennaio 2022 torna in libreria anche Hanya Yanagihara, con il suo nuovo romanzo Verso il paradiso. Dopo il travolgente successo di Una vita come tante l’autrice ci propone una nuova storia con la stessa modalità della narrazione corale. La trama segue infatti tre vite diverse, ambientate a cento anni di distanza l’una dall’altra, nel 1893, nel 1993 e nel 2093. Al centro della narrazione si muovono tematiche importanti e sempre più attuali, dalle epidemie al razzismo, dalle differenze di classe ai rapporti familiari. Il tutto incorniciato dalla continua ricerca umana di un paradiso terrestre e dalla consapevolezza della sua inesistenza.

I thriller del momento

Per chi cerca un libro estremamente coinvolgente e pieno di colpi di scena non possono mancare i thriller. Dal 13 Gennaio uscirà in Italia Le ossa parlano di Antonio Manzini, nuovo romanzo nella serie di libri dedicata al personaggio di Rocco Schiavone, già trasposti in tv con il volto di Marco Giallini. Una storia dalle forti tinte gialle e poliziesche, che vede il vicequestore alle prese con il ritrovamento di ossa umane, appartenenti ad un bambino. Insieme alla scientifica dovrà indagare sull’accaduto e dare delle risposte alla madre del piccolo, che non si rassegna all’idea della morte del figlio.

Non bisogna mai credere alle apparenze, e la protagonista di questo thriller ne è la prova: Mathilde Perrin è il personaggio principale del libro di Pierre Lemaitre, Il serpente maiuscolo. Ha sessantré anni, è vedova e ha un dalmata che non la abbandona mai. Dietro questa facciata si nasconde però una killer spietata, uno dei sicari più temibili della storia. Negli ultimi tempi però ha ceduto a troppi atti vendicativi e crudeltà gratuite, per cui ecco che entra in campo un ispettore, che dovrà far luce sulla storia.

I romanzi più leggeri e confortevoli

Se invece preferite una narrazione più tranquilla e sentimentale per rilassarvi, non mancano i titoli per voi. Dal 7 Gennaio sarà disponibile in libreria Il primo caffè della giornata di Toshikazu Kawaguchi. L’autore torna a raccontarci della caffetteria più amata del Giappone, dopo il suo successo con Finché il caffè è caldo, caso editoriale in Giappone e anche nel nostro paese. Un libro leggero e intimo, che ci fa riscoprire la felicità delle piccole cose, come una tazza di buon caffè.

Un romanzo altrettanto gioioso e poetico da gustarci a Gennaio è Riproduzione di Ian Williams. I protagonisti sono Felicia e Edgar, che si incontrano nella Toronto degli anni settanta. Fra i due nasce subito una relazione, e la ragazza rimane incinta. I due si separano, per poi incontrarsi quarant’anni dopo il loro primo incontro. La famiglia e tutte le sue sfumature sono il cuore della storia, insieme all’equilibrio fra vita e morte e l’abbraccio fra culture diverse.