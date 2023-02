La settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente partita. Vediamo, all’interno di questo articolo, chi sono i cantanti favoriti secondo i bookmakers.

Il 73esimo Festival di Sanremo: la prima serata

Sono 28 i cantanti in gara nella 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Ieri sera, 7 febbraio, si sono esibiti i primi 14. Vediamo, innanzitutto, la classifica ufficiale dei big che si sono appunto esibiti ieri.

Marco Mengoni Elodie Coma Cose Ultimo Leo Gasmann Mara Sattei Colla Zio Cugini di Campagna Mr. Rain Gianluca Grignani Ariete Gianmaria Olly Anna Oxa

Stasera, 8 febbario, si esibiranno gli altri 14 big in gara.

Il 73esimo Festival di Sanremo: chi vincerà? I cantanti favoriti secondo i bookmakers

Come ogni anno la domanda che molti italiani si pongono è: chi vincerà il Festival di Sanremo quest’anno? I bookmakers non hanno alcun dubbio sul nome del vincitore, ovvero Marco Mengoni. Il cantante laziale ha già trionfato al Festival nel 2013 con il brano “L’essenziale” e quest’anno potrebbe bissare con la canzone “Due vite“. La classifica della prima serata sta dando ragione ai bookmakers, visto che Mengoni è al primo posto.

Sisal e Planetwin365 lo danno a 3, Snai a 3,25, mentre Eurobet e Bwin a 3,50.

A contendersi il secondo posto, secondo i bookmakers ci sono Giorgia e Ultimo, rispettivamente con “Parole dette male” e “Alba“, che si attestano tra i 3,50 e i 4. Il giovane cantante romano ha vinto nel 2017 con il brano “Il ballo delle incertezze” nella categoria “Nuove proposte”, mentre Giorgia ha vinto la kermesse musicale nel 1995, con la canzone “Come saprei“.

Nella zona subito dopo il podio troviamo un terzetto composto dal rapper Lazza con “Cenere“, da Elodie con “Due” e da Madame con “Il bene nel male“. I primi due sono di poco in vantaggio rispetto alla cantante vicentina, con quote che vanno dai 9 ai 17.

Secondo i bookmakers si trovano in alte posizioni anche il duo Colapesce Di Martino con “Splash” (per Bwin a 15), Tananai con “Tango” (per Sisal a 16), e Mara Sattei con “Duemilaminuti” (per Eurobet a 17).

Con quote sotto i 50 ci sono Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato” (tra 20 e 31), Ariete con “Mare di guai” (tra 26 e 34), Gianmaria con “Mostro” (tra 31 e 50) e Levante con “Vivo” (tra 33 e 50).

Coloro che invece, secondo i bookmakers, hanno davvero poche possibilità di vittoria finale sono i giovani Will con “Stupido“, Sethu con “Cause perse“, Olly con “Polvere” e anche i Cugini di Campagna con “Lettera 22“, tutti tra i 150 e i 200. Poche possibilità anche per LDA con “Se poi domani“, Shari con “Egoista” e, un pò inaspettatamente, Paola e Chiara con “Furore“, date sempre oltre ai 100.

Il 73esimo Festival di Sanremo: le migliori quote per il Premio della Critica

Secondo i bookmakers le migliori quote per il Premio della Critica vanno al duo Colapesce Dimartino (tra 5 e 6,5), anche se, secondo Eurobet, potrebbe vincere questo premio Gianluca Grignani dato a 4. A pari, o distaccate di poco, ci sono Madame e Mara Sattei.