Attraverso le sue stories via social Levante ha confessato ai fan di aver fatto un sogno “proibito” e di essere rimasta a bocca aperta per la bellezza di una ragazza che ne era protagonista.

Levante: il sogno proibito

Levante, felicemente fidanzata con Pietro Palumbo con cui nei mesi scorsi è diventata per la prima volta genitore della piccola Alma Futura, ha confessato che in un suo sogno avrebbe preso una vere e propria sbandata per una ragazza.

“Volevo dirvi che la mia eterosessualità ha vacillato, nel sogno c’era questa ragazza bellissima con delle gambe strepitose e io sono rimasta così (a bocca aperta, nrd)”, ha dichiarato Levante, e ancora:

“Poi ho proprio pensato che fosse stupenda… Questo per dire, e non sto scherzando, che non mi pongo dei limiti nella vita, perché che ne so… Però sono rimasta piacevolmente colpita e poi ho pensato che il mio tipo di donna sarebbe molto semplice, molto diversa da me, senza tatuaggi, con uno stile molto easy, come quelle che mi stavano sul ca**o al liceo ma che adesso apprezzo”.

La maternità e la vita privata

Da alcuni mesi Levante è completamente concentrata su sua figlia, la piccola Alma Futura, nata dall’amore per l’avvocato Pietro Palumbo. Il compagno della cantante è da sempre lontano dal mondo dello spettacolo e i due hanno vissuto la loro storia d’amore nel massimo riserbo. In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più sulla loro vita insieme e sulla piccola Alma Futura, ma Levante ha sempre cercato di proteggere la privacy di sua figlia.