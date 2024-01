La lettura dei tarocchi ha spopolato sulla piattaforma Tik Tok: vediamo insieme di cosa si tratta e come funziona.

Su Tik Tok c’è un nuovo trend che sta letteralmente facendo impazzire tutti gli utenti della piattaforma: la lettura dei tarocchi. Scopriamo insieme come questa pratica millenaria si è trasformata in una vera e propria tendenza virale.

La lettura dei tarocchi diventa un trend virale e spopola su Tik Tok

I tarocchi sono un antico mazzo di carte ricco di simboli ed archetipi che risalgono a secoli e secoli fa. Questo strumento, originariamente utilizzato per il gioco, nel corso del tempo ha evoluto il suo significato diventando un potente mezzo di divinazione. Composto da arcani maggiori e minori, ogni carta rappresenta un aspetto specifico della vita. Si tratta di una lettura intuitiva delle carte, dove il lettore interpreta i simboli in base al contesto della domanda o della situazione. Le carte degli arcani maggiori sono spesso associate a temi universali, mentre le carte degli arcani minori riguardano aspetti più dettagliati della vita quotidiana. La lettura dei tarocchi va oltre la previsione del futuro: è un processo di auto-riflessione dove è possibile esplorare il presente e riflettere sul passato. Ed ora, su TikTok, questa antica pratica è diventata il trend del momento.

La lettura dei tarocchi su Tik Tok: come funziona?

Ma come funziona la lettura dei tarocchi su Tik Tok? Si tratta di video brevi in cui si mostrano le carte dei tarocchi e si offrono consigli o previsioni su numerosi temi, dall’amore al lavoro, fino ad arrivare alla salute. Sulla piattaforma esistono diverse modalità per la lettura dei tarocchi, ma tra le più comuni ne troviamo tre:

Scelta personale

Fare una domanda e scegliere una carta tra tre o più opzioni. Il video successivamente svela il significato della carta scelta, offrendo una risposta personalizzata alla domanda.

Algoritmo di Tik Tok

Fare una domanda e lasciare che l’algoritmo della piattaforma selezioni il video più adatto a te. Il video poi svela le carte in risposta alla tua domanda, insieme al loro significato.

Account di tarocchi

Seguire un account specializzato nella lettura dei tarocchi che pubblica video con messaggi generali o personalizzati per i follower. Il video rivela le carte selezionate per te ed il loro significato.

L’ampia gamma di modalità per la lettura dei tarocchi offre agli utenti la possibilità di scoprire l’intrigante mondo delle carte. Tuttavia, è importante ricordare che questi video molto spesso si riferiscono a contenuti generali. Ciò che vediamo su Tik Tok è puro intrattenimento. Se sei curioso, prova anche tu questa esperienza, ma ricordati di non prendere tutto troppo alla lettera!

