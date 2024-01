Parliamo di libri e letture consigliate: quali sono i 10 libri da leggere assolutamente nel 2024, perfetti per le donne? Se anche voi siete curiose di saperne di più, allora questo è senza ombra di dubbio il posto perfetto per voi! Scopriamo quindi insieme, quali sono le letture perfette per il nuovo anno, ma con un tocco femminile.

I 10 libri per donne più consigliati nel 2024

I 10 titoli più consigliati, per le donne che nel 2024 vogliono emozionarsi tra le pagine di un libro, sono ben rappresentati da 10 voci di donne. Sì, perché non c’è storia in cui ci si possa identificare di più, se non quella raccontata da un’altra donna. Ecco dunque, 10 bellissimi titoli per sognare, per emozionarsi e anche ridere, nel 2024.

Dare la vita di Michela Murgia (Rizzoli, 2024) Un saggio postumo della scrittrice sarda, in cui riflette sulla maternità, la famiglia e l’amore. Introspettivo e tenero.

Alma di Federica Manzon (Feltrinelli, 2024)

Un romanzo intimo e poetico che racconta la storia di un’anziana donna che si ritrova a fare i conti con il suo passato.

Che significa diventare adulti? di Banana Yoshimoto (Feltrinelli, 2024) Una riflessione sulla vita adulta, tra speranze, delusioni e nuove consapevolezze. Con lo stile inconfondibile della Yoshimoto.

Psicopompo di Amélie Nothomb (Voland, 2024) Un romanzo fantastico in cui una donna si ritrova a lavorare come psicopompo, ovvero come accompagnatore delle anime dei defunti nell’aldilà.

Stranieri a noi stessi di Rachel Aviv (Iperborea, 2024)

Un memoir in cui la giornalista americana Rachel Aviv racconta la sua esperienza di adozione e la ricerca delle sue origini. Una biografia davvero consigliata.

Salvare il tempo. Alla scoperta di una vita oltre l’orologio di Jenny Odell (NR edizioni, 2024)

Un saggio che indaga il rapporto tra tempo e tecnologia, e propone un modello di vita più sostenibile e consapevole.

Tangerinn di Emanuela Anechoum (E/O, 2024)

Un romanzo che racconta la storia di una giovane donna che si ritrova a fare i conti con il suo passato in Algeria.

Chi dice e chi tace di Valerio (Sellerio Editore Palermo, 2024)

Un romanzo noir che racconta la storia di un giornalista che indaga su un caso di cronaca nera.

Ventre sepolto di Aliyeh Ataei (Utopia Editore, 2024)

Un romanzo che racconta la storia di una giovane donna che affronta un lutto difficile.

Cuore nero di Silvia Avallone (Rizzoli, 2024)

Un romanzo che racconta la storia di una donna che cerca di ricostruirsi dopo una violenza.

Questi sono solo alcuni dei tanti libri che vi aspettano nelle librerie nel 2024. Buona lettura!

Titoli per vere intenditrici

Se leggere è in assoluto la vostra passione, abbiamo selezionato tre opere impegnative ma assolutamente consigliate, dedicate a chi si sente una vera intenditrice in fatto di lettura e letteratura.

Pesci piccoli di Alessandro Robecchi: I romanzi di Alessandro Robecchi hanno un sapore di situazioni reali che è accentuato dal modo di narrare dell’autore. È come se Robecchi stesse a fianco del lettore, mostrandogli e illustrandogli i fatti che stanno accadendo di fronte a loro.

I romanzi di Alessandro Robecchi hanno un sapore di situazioni reali che è accentuato dal modo di narrare dell’autore. È come se Robecchi stesse a fianco del lettore, mostrandogli e illustrandogli i fatti che stanno accadendo di fronte a loro. La luce delle stelle di Licia Troisi: In uno sperduto osservatorio astronomico, in una notte buia come l’inchiostro, la luce delle stelle è l’unica fonte di illuminazione per una piccola comunità di scienziati. Tutto sembra procedere come al solito, fino a quando, all’improvviso, un black-out colpisce l’osservatorio. I ricercatori si ritrovano al buio, senza poter comunicare con l’esterno. I telefoni sono muti, i cellulari non prendono e i copertoni delle automobili sono stati tagliati. La situazione si fa rapidamente drammatica quando, nella sala comune, viene trovato un cadavere. La vittima è un’altra ricercatrice dell’osservatorio, Samantha, una brillante astrofisica americana.

In uno sperduto osservatorio astronomico, in una notte buia come l’inchiostro, la luce delle stelle è l’unica fonte di illuminazione per una piccola comunità di scienziati. A casa di Judith Hermann: A casa, della scrittrice tedesca Judith Hermann, è un romanzo che racconta la storia di una donna di mezza età che, dopo aver lasciato il marito e la figlia, si trasferisce in una piccola casa al mare. La protagonista, di cui non viene mai svelato il nome, è una donna che ha sempre vissuto secondo le aspettative degli altri. Ha sposato un uomo che non ama, ha avuto una figlia e ha rinunciato alla sua carriera per dedicarsi alla famiglia. Tuttavia, un giorno, la protagonista decide di cambiare la sua vita. Lascia il marito, la figlia e la città in cui ha sempre vissuto per trasferirsi in una piccola casa al mare. La casa al mare è un luogo remoto, un punto di partenza per un nuovo inizio. La protagonista è sola, ma è anche libera. Ha l’opportunità di ricominciare da capo, di scoprire chi è veramente e di cosa vuole dalla vita.

E ancora una volta, buona lettura e buon 2024 a tutte!

