Leonor di Spagna: altezza, peso, denti e il presunto fidanzato Gavi

Vita, altezza e peso

Leonor di Spagna è nata il 31 ottobre 2005, con grande emozione del padre Filippo e della mamma Letizia. Il popolo spagnolo ha accolto questo annuncio con grande entusiasmo e grande emozione, scoprendo che era nata una futura regina. Leonor è alta, bionda e con gli occhi chiari, così bella da sembrare uscita da una favola. Il 19 giugno 2014 è ufficialmente diventata erede al trono di Spagna, quando suo padre è stato proclamato re dopo l’abdicazione di Juan Carlos I. Il popolo spagnolo conta molto su di lei per risollevare le sorti della casa reale, messa a dura prova da numerosi scandali provocati da alcuni membri della famiglia e da suo nonno, l’ex re Juan Carlos, costretto all’esilio dopo un’accusa di evasione fiscale e corruzione. La Spagna ama Leonor e la considera più “normale”, più vicina al popolo.

Sua madre Letizia è un’ex giornalista figlia di un reporter, Jesus Ortiz, e di un’infermiera sindacalista, Paloma Rocasolano. Quando è nata si è aperto il dibattito sull’opportunità di modificare la Costituzione per la legge semisalica, che pone le donne dietro ai fratelli nel cammino verso il trono. Quando Letizia è rimasta nuovamente incinta era chiaro che se fosse nato un maschietto sarebbe stato lui il primo nella linea di successione. Il 29 aprile 2007, però, è nata Sofia, la sorellina di Leonor, che oggi è la sua migliore amica. Il trono a quel punto è diventato suo. La principessa delle Asturie si è poi trasferita in Galles per frequentare il liceo internazionale Uwc Atlantic College. Leonor sta lontana dai social network perché sua madre vuole proteggerla da un’eccessiva esposizione mediatica e perché non è una cosa adatta ad una futura regina.

Nelle foto che sono state scattate alla ragazza con la famiglia, si è notato che sia lei che la sorella godono di una spiccata altezza; non si sa esattamente quanto siano alte, ma superano già la madre. La principessa ama la cucina, pratica diversi sport e ha una forte passione per la danza classica. La principessa è lontana dalla Spagna per vivere la sua vita in anonimato, ad eccezione delle occasioni istituzionali in cui la sua presenza è necessaria. Leonor sembra una giovane molto timida, di una timidezza che ha il sapore si una corazza, autoimposta per via del suo ruolo. Dal 2014 è anche presidentessa d’onore della Fundacion Princesa de Asturias.

Leonor di Spagna e Gavi, calciatore e presunto fidanzato

In Spagna non si parla d’altro, anche se non ci sono conferme ufficiali. Leonor di Spagna sembra aver perso la testa per il calciatore Gavi, centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola. Una coppia decisamente inaspettata, anche se la principessa non sarebbe la prima a lasciarsi conquistare da uno sportivo. Prima di lei, Vittoria di Svezia si è innamorata del suo personal trainer Daniel Westling e Cristina di Spagna si è sposata con il giocatore di pallamano Iñaki Urdangarin. Le voci raccontano che la principessa conservava in una cartella decine di foto di Gavi, ha poi chiesto al padre, in visita alla Nazionale di calcio, una maglia autografata dal calciatore, che dona al re una taglia S, facendo capire che non è destinata a lui. A 17 e 18 anni non importa che si tratti di amore eterno, ma importa vivere le emozioni, anche quando si ha il sangue blu.

La notorietà può essere limitante, soprattutto tenendo conto delle responsabilità della principessa. Ma sicuramente il popolo non avrebbe nulla da dire se lei frequentasse il famoso calciatore, neanche i suoi genitori, visto che la madre è una giornalista. Le voci si rincorrono e si smentiscono a vicenda, ma conferme ufficiali per il momento non sono arrivate.

Leonor di Spagna: il problema ai denti

La figlia di Letizia Ortiz e di Filippo VI di Borbone soffre di agenesia dentale. Si tratta di una malattia, con molta probabilità ereditaria, che comporta la mancata crescita dei denti, oltre a problemi di deglutizione e disfunzioni serie al linguaggio. Il sorriso della principessa ha attirato l’attenzione dei media. Solitamente questa patologia è causata da fattori ereditari, ma ci sono dei sistemi che possono essere adottati per evitare che il problema diventi un peso per chi ne soffre, come l’intervento di impiantologia. La principessa sembra soffrire per questa condizione, secondo fonti vicine, perché la sua dentatura la fa sentire a disagio.