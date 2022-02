Modaiola, cool e super social. Stiamo parlando di Victoria Federica de Marichalar di Borbone, nipote di Felipe di Spagna e quarta in linea di successione della casata reale. La ragazza al momento sembra ancora lontana dal trono, ma potrebbe invece conquistare tranquillamente lo scettro delle it-girls del momento.

Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Victoria de Marichalar di Borbone

Nata a Madrid il 9 settembre 2000, sotto il segno della Vergine, l’infanzia di Victoria non è stata certamente come quella di tutti gli altri bambini spagnoli. È infatti la secondogenita dell’Infanta Elena e dell’ex marito Jaime de Marichalar, cugina di Leonor e Sofia di Spagna.

Da adolescente ha lasciato la Spagna per studiare in un collegio in Inghilterra, precisamente nel Sussex.

Attualmente invece studia Amministrazione e gestione aziendale al College for International Studies nella sua città natale. Contemporaneamente porta avanti la sua passione per la moda indossando i capi più “in” e pop del momento per poi postare gli scatti sul proprio profilo Instagram e ovviamente, non si perde una sfilata.

La passione per la moda

L’interesse per la moda l’ha portata anche a presenziare a diversi eventi molto importanti del settore, ma il suo primo red carpet risale ufficialmente ad ottobre 2021, in occasione degli Elle Style Awards.

Per l’evento Victoria ha indossato capo firmato dallo stilista spagnolo Lorenzo Caprile: un lungo abito blu con un profondo spacco sul lato della gonna e sulla schiena. Per completare il look, Victoria, come una vera fashion victim, ha scelto un meraviglioso paio di sandali gioiello di Manolo Blahnik.

Vita privata

Molti non saranno d’accordo con questa sua particolare passione, ma pare che Victoria de Marichalar di Borbone sia anche una grande appassionata di corrida, tradizione spagnola ormai contrastata anche da gran parte degli spagnoli stessi. Proprio accompagnando il fratello Felipe Juan Froilán ad assistere ad uno di questi eventi, Victoria avrebbe conosciuto il giovanissimo torero Gonzalo Caballero, con cui si sarebbe frequentata per diverso tempo.

Attualmente invece, al suo fianco ci sarebbe Jorge Bárcenas, dj a cui sarebbe legata dal 2019. Secondo alcune indiscrezioni la coppia si sarebbe conosciuta al festival musicale Starlite di Marbella, da lì i due non si sarebbero più lasciati, tanto da andare anche a convivere sempre a Madrid.

Curiosità

Proprio come Vittoria di Savoia (e guarda caso portano proprio lo stesso nome) Victoria de Marichalar di Borbone farebbe parte di tutte quelle giovanissime eredi di una casata reale perennemente divise tra lo spirito ribelle ed anticonformista che caratterizza le nuove generazioni e la rigida etichetta di corte, che le vorrebbe più bon ton. A proposito di nuove generazioni, ad accomunarla alla GenZ c’è anche questa particolare propensione a voler esplorare il mondo, senza però dimenticare le proprie radici. Victoria infatti ha girato diversi paesi, ma la sua terra preferita rimane indubbiamente la sua amata Spagna.

Le sue abitudini non sono proprio adatte alla corte, Victoria fuma e nella sua dieta è previsto anche il cibo spazzatura. Per non parlare del vestiario, a volte molto basic e altre invece, estremamente sensuale. Cose insomma all’ordine del giorno per qualsiasi ragazza della sua età ma molto distanti dal modo di vivere a corte. Per questo motivo si è conquistata l’etichetta di principessa ribelle, etichetta che, siamo sicuri, la ragazza sfoggia orgogliosa.