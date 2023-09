A quanto ammontano i guadagni della città in occasione della Milano Fashion Week? Per una settimana intera la city si trasforma in un vero e proprio centro di moda, bellezza, creatività e capacità imprenditoriale, con guadagni da capogiro.

Milano Fashion Week 2023: i guadagni della city

La Milano Fashion Week 2023 si è appena conclusa e in tanti si chiedono quanto sia riuscita a fruttare per la città, che sicuramente come conseguenza della settimana della moda ha ottenuto dei guadagni importanti. Modelle, creativi, giornalisti, truccatori, designer, parrucchieri e stilisti invadono Milano ogni anno, trasformandola nel punto nevralgico dove vanno a concentrarsi moda, bellezza, stile e creatività. Il calendario di eventi e sfilate è sempre molto fitto e le partecipazioni a tutti questi eventi sono sempre di più. Ci sono state ben 62 sfilate, 72 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 33 eventi, ma anche tanti appuntamenti digitali. La Milano Fashion Week dura solo pochi giorni, ma le attività sono frenetiche e la trasformazione della città è davvero incredibile e la rende una meta internazionale obbligata per tutti gli operatori e gli appassionati del settore. Una vera e propria invasione quella che affronta Milano in occasione della settimana della moda, con tante code fuori dai locali, gli hotel in overbooking e i prezzi raddoppiati. I guadagni della città sono davvero molto alti.

Dall’altra parte della medaglia si hanno non pochi problemi per i cittadini che vivono quotidianamente la città. I disagi durante la settimana della moda sono tanti, in termini di servizi e mobilità, e confermano che Milano deve ancora lavorare tanto in questo senso, ma anche per quanto riguarda la regolamentazione di affitti brevi su Airbnb e per rilasciare nuove licenze di taxi, che risultano spesso quasi introvabili. Sicuramente la metropoli è una vera propria attrattiva internazionale in queste occasioni, ma dovrebbe riuscire a fare dei passi avanti ancora più grandi per risolvere tutti i piccoli problemi che creano inevitabilmente grandi disagi ai cittadini.

Milano Fashion Week 2023: quanto guadagna la città?

In tanti si chiedono: quanto guadagna Milano in occasione della settimana della moda? La risposta, come riportato da Elle, è arrivata da Marco Barbieri, segretario di Confcommercio, che dalla sua pagina Instagram ha voluto diffondere alcuni dati particolarmente interessanti. “Dal turismo all’ospitalità, dal settore alberghiero alla ristorazione, la moda alimenta numerosi altri settori, generando un indotto più che positivo. Un grande richiamo per giovani talenti, stilisti, buyer, giornalisti, e appassionati di moda provenienti da ogni angolo del pianeta” ha scritto Barbieri sui social. “L’ufficio studi di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza stima che l’indotto totale generato dal turismo straniero di 88 milioni di euro con un incremento di turisti ‘fashion’ del 25% — 133.811 — rispetto al 2022 e con uno scontrino medio di 1.518 euro” ha aggiunto. Un risultato sicuramente molto incoraggiante, che pare abbia superato l’edizione di Milano Moda Donna dello scorso febbraio 2023 con 20mila visitatori.

