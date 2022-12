Sono trascorsi ben 22 anni dal suo debutto: Le ali della vita, la miniserie con Sabrina Ferilli, sbarca su Canale 5 da lunedì 19 dicembre 2022. Diretta da Stefano Reali, la fiction debuttò in prima serata il 21 marzo del 2000 e fu prolungata con due stagioni.

Le ali della vita sostituisce il noto show di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque: andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Le ali della vita: la trama della miniserie

Roma 1957: Rosanna Ranzi (Sabrina Ferilli) è un’insegnante di canto del Conservatorio di Santa Cecilia, ama follemente il suo lavoro e a sua volta è molto amata da tutti i suoi allievi. Rosanna, però, è una donna libera, che vuole vivere la sua vita senza essere rincorsa dalle ansie e dalla fretta che spesso la società cerca di imporre.

La donna, infatti, si è ritrovata a dovere rifiutare la proposta di matrimonio da parte del fidanzato, che l’avrebbe portata a lasciare il lavoro e che lei, ovviamente, non avrebbe mai fatto.

A causa della situazione venutasi a creare e a causa delle numerose pressioni sociali sentite addosso (una donna della sua età “dovrebbe già essere sposata e con dei figli”), Rosanna decide di trasferirsi altrove, pur di non rinunciare alla sua totale indipendenza.

L’insegnante approda così in un posto del tutto nuovo, lontano dai pettegolezzi: si tratta del prestigioso collegio femminile Pio Istituto Sorelle Francescane Santa Chiara a Campo Tures, nell’Alto Adige. Qui Rosanna è chiamata a insegnare musica corale e non vede l’ora di cominciare. Purtroppo, però, con il passare del tempo si renderà conto che quell’istituto, in apparenza idilliaco e pacifico, è organizzato quasi come una specie di lager ed è tenuto in piedi da una Madre Superiora, Sorella Alberta (Virna Lisi), decisamente burbera e austera.

Non è tutto oro quello che luccica e, a quanto pare, Rosanna Ranzi se ne è resa conto in poco tempo.

Il cast di Le ali della vita: chi recita nella fiction?

Il cast che compone la fiction del 2000 è composto da:

Sabrina Ferilli è Rosanna Ranzi;

è Rosanna Ranzi; Virna Lisi è Sorella Alberta;

è Sorella Alberta; Ute Maria Lerner è Sorella Federica;

Tobias Hoesl è il dott. Vithold;

Giovanna Di Rauso è Stefania;

Rita Del Piano è Sorella Celestina;

Myriam Catania è Nicoletta;

Andrea Tidona è Pietro;

Marisa Merlini è Sorella Adele;

Pierluigi Coppola è Fabrizio;

Gino Lavagnetto è prof. Lorenzi

Nel cast anche Emanuela Aurizi, Giulia Bagella, Carolina Felline, Pino Micol, Roberto Chevalier, Carlo Reali, Paolo Bonanni, Mirta Pepe, Carla Ortenzi e Paola Tiziana Cruciani.

Quando va in onda Le ali della vita e dove vederla?

Le ali della vita va in onda lunedì 19 dicembre 2022, martedì 20 dicembre 2022 e mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 17.30 su Canale 5. La fiction sostituirà il noto show condotto da Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque, momentaneamente in pausa per le vacanze natalizie.

Le puntate della miniserie di Stefano Reali conta episodi da circa 60 minuti ciascuno e proprio per tale motivo la sua messa in onda sarà spalmata in un numero ridotto di giornate. Basteranno infatti tre giorni per riuscire a godersi l’intera visione.