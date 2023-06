Lunedì 26 giugno 2023 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island. Le sette coppie partecipanti hanno fatto il loro ingresso e con loro sono arrivati i tentatori e le tentatrici. Tra queste c’è anche Laura Pagano, classe 1995. Chi è la giovane single e che cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme!

Laura Pagano, chi è la tentatrice di Temptation Island 2023: età e lavoro

Tra i volti delle tentatrici entrate a fare parte della squadra di Temptation Island 2023 c’è anche Laura Pagano. La giovane donna è nata nel 1995 a Vasto, in provincia di Chieti e attualmente ha 28 anni di età.

Pagano ha frequentato il Liceo di Scienze Sociali Romualdo Pantini a Chieti, ma pare che dopo il diploma non abbia intrapreso ulteriori studi. Le informazioni su di lei non sono tantissime: sappiamo però che attualmente ha in gestione un negozio online, il dresscodeshopofficial. Il negozio è citato anche nella sua biografia Instagram (@_lapag), profilo social dove la tentatrice è particolarmente attiva. Laura Pagano conta infatti un totale di 53.600 follower, per un totale di 135 post pubblicati. Dando un rapido sguardo al profilo della ragazza, si può notare la predilezione per i post dedicati agli outfit, alla moda in generale e all’estetica tutta. Attualmente Pagano vive a Roma, città dalla quale gestisce la sua impresa online.

Laura Pagano nel 2023 decide di buttarsi nel magico mondo dello spettacolo ed è stata chiamata dal team di Temptation Island per entrare a fare parte del gruppo delle tentatrici. Per Laura Pagano è la prima volta davanti alle telecamere di un programma televisivo, ma la contentezza di essere stata selezionata è alle stelle. Insieme alle altre 13 donne single e ai 14 uomini single, la giovane tentatrice è arrivata alla prima puntata del reality dei sentimenti, in particolare al momento dello svelamento davanti alle coppie. Pagano, però, non è stata selezionata da nessuno dei fidanzati.

La bellezza di Laura Pagano è oggettiva: occhi verdi, fisico mozzafiato e femminilità allo stato puro, la tentatrice ha anche qualche tatuaggio sparso sul corpo.

Laura Pagano, chi è la tentatrice di Temptation Island 2023: la vita privata della giovane donna

Seguitissima sui social media, la giovane Laura Pagano non era un volto del tutto nuovo al mondo del gossip online. La tentatrice, infatti, è stata fidanzata con Federico Carli, noto personaggio social conosciuto con lo pseudonimo di Carletto Life. I due sono stati insieme per un po’ di tempo, ma non si conoscono in realtà i motivi legati alla loro rottura. Ovviamente al momento della chiamata verso Temptation Island 2023, Laura Pagano è risultata (ed è tuttora) single, altrimenti non sarebbe stata chiamata a fare la tentatrice.

Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia è cominciato ufficialmente lunedì 26 giugno 2023 e proseguirà coinvolgendo il pubblico in un’avventura d’amore tutta da scoprire. Quali saranno le coppie che usciranno illese dalle provocazioni delle tentatrici e dei tentatori? Ci sarà qualche relazione destinata a scoppiare per sempre? Non ci resta che attendere la prossima puntata.