Dopo le esperienze fatte in A star is born e in House of Gucci, Lady Gaga ha confessato di non vedere l’ora di tornare sul set e ha rivelato quale sarebbe il ruolo a cui aspirerebbe di più.

Lady Gaga vuole tornare sul set

Dopo le sue ultime esperienze cinematografiche, Lady Gaga vuole tornare sul set e ha rivelato per la prima volta quale sarebbe il ruolo a cui aspirerebbe di più: “Ho interpretato un personaggio reale e e contemporaneo in House of Gucci, ma adesso ho un altro desiderio. Sai cosa, ho sempre voluto interpretare Maria Maddalena. Ma penso che sia perché ero affascinata dalla sua crescita, perché era vista come questa donna di strada che era essenzialmente la fidanzata di Gesù e lavò i piedi a Cristo.

È in così tante opere, ha un’esistenza iconica ed è così importante. Lei era lì all’ascensione. Era presente anche alla crocifissione. È un pezzo essenziale della storia, ma è anche vista come una figura oscura, una poco di buono. Lei è molto in stile La lettera scarlatta”, ha confessato.

Lady Gaga e Maria Maddalena

Al personaggio di Maria Maddalena la celebre pop star ha dedicato il suo brano Bloody Mary e a tal proposito ha detto:

“Ho scritto una canzone su di lei molto tempo fa intitolata “Bloody Mary”.

E in quel testo dicevo ‘L’amore è solo una storia di cui potrebbero farsi testimoni e quando te ne sarai andato gli dirò che sei tu la mia religione. Quando Ponzio Pilato arriverà per far fuori il re sul suo trono io mi terrò pronta per le loro pietre. Non piangerò per te”.

I premi e i riconoscimenti

Oltre ad essere una delle artiste musicali più famose del mondo, Lady Gaga ha acquisito sempre più popolarità anche grazie al suo talento cinematografico. Per A star is Born, film realizzato insieme a Bradley Cooper, la cantante ha ricevuto l’Oscar per il miglior brano con la canzone Shallow.