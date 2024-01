L’acqua termale, estratta da sorgenti naturali, ha rivoluzionato il panorama beauty. Oltre a regalare freschezza, è un segreto per una pelle radiante e un trucco che resiste. Scopriamo insieme il suo potere e come può diventare il tuo alleato di bellezza quotidiano.

L’acqua termale: cos’è e i suoi benefici

L’acqua termale è un elisir di minerali proveniente da sorgenti naturali, ricco di benefici per la pelle. Prima fra tutti, l’idratazione: la sua abilità di penetrare in profondità nella pelle, fornisce un’idratazione profonda. I suoi minerali lavorano in sinergia per mantenere l’equilibrio idrico, lasciando la pelle setosa e luminosa. Grazie alla sua composizione ricca di minerali, allieva istantaneamente arrossamenti, irritazioni e sensazioni di calore. Zinco, selenio e manganese contribuiscono a rafforzare la barriera cutanea, proteggendo la pelle dagli agenti esterni dannosi. Adatta a tutti i tipi pelle, è particolarmente consigliata per pelli sensibili, grazie alla sua azione anti-infiammatoria che contribuisce a ridurre gonfiori e rossori.

L’acqua termale come fissante trucco: funziona davvero?

Dunque, l’acqua termale è un vero e proprio alleato di bellezza, che non può assolutamente mancare nella tua skincare routine. Puoi vaporizzarla sul viso appena sveglia o dopo averlo deterso. E’ possibile utilizzarla anche dopo aver applicato la crema idratante e averla fatta assorbire per qualche minuto, in modo da preparare al meglio la pelle per il make up. Come già anticipato, l’acqua termale può essere usata anche per fissare il trucco. Dopo averla spruzzata, infatti, crea una sorta di barriera invisibile che sigilla il make up. Occorre vaporizzarla sul viso facendo molta attenzione a posizionare il getto ad almeno 15 cm di distanza dal tuo viso, con un gesto delicato ma deciso. In commercio ne esistono diversi tipi. Tra le più conosciute spicca l’acqua termale Avène, che aiuta a rinfrescare la pelle al mattino o dopo un allenamento, lenire i rossori causati da cerette o rasoi, fissare il trucco e velocizzare l’azione dei trattamenti di skincare. Troviamo poi l’acqua termale Vichy che, oltre a rendere la pelle luminosa, la protegge dalle aggressioni degli agenti esterni e allevia le irritazioni. Ed infine, tra le acque termali più famosi, c’è senza dubbio La Roche Posay, nota per le sue proprietà lenitive, emollienti e rinfrescanti. Dalla preparazione della pelle al fissaggio del trucco, l’acqua termale può trasformare ogni piccolo gesto in un momento speciale di cura e benessere. Scegli la tua preferita e regala alla tua pelle una nuova freschezza e luminosità

