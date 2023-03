Lady Amelia Spencer, nipote di Lady Diana, ha sposato il personal trainer e nutrizionista Greg Mallet sulla cima di una montagna in Sud Africa. Il suo abito da sposa ha già scalato le classifiche come uno dei più belli, con un omaggio speciale per la zia.

L’abito da sposa di Amelia Spencer



Lady Amelia Spencer, nipote di Lady Diana, ha sposato il personal trainer e nutrizionista Greg Mallet sulla cima di una montagna in Sud Africa. Il suo abito da sposa ha già scalato le classifiche come uno dei più belli mai indossato da una royal e contiene anche un omaggio a Lady D. Il matrimonio si è celebrato il 21 marzo a Quoin Rock Manor House, sulla cima di un monte nella regione vinicola di Cape Town, in Sud Africa. Lady Amelia Spencer, nipote di Lady Diana, e Greg Mallet, personal trainer e nutrizionista a cui è legata da ben 14 anni, sono convolati a nozze. Dopo ben sei giorni sono state pubblicate le foto della meravigliosa cerimonia, rilasciate in esclusiva alla rivista Hello!. Tutto il mondo stava aspettando con grande curiosità di ammirare l’abito da sposa scelto da Lady Amelia Spencer, che non ha deluso le aspettative, anzi, ha scalato la classifica degli abiti più belli indossati dalle royal. Amelia Spencer, immersa nel bagliore del tramonto dorato, è apparsa al massimo della felicità, della bellezza e della grazia. La sua straordinaria bellezza, accentuata dalla felicità di un matrimonio così bello e desiderato, ha superato quella del panorama mozzafiato con cui è stata ritratta. Amelia Spencer ha indossato un abito da sposa griffato Atelier Versace, per cui ci sono voluti ben due mesi e mezzo di lavorazione.

I dettagli dell’abito da sposa di Atelier Versace



L’abito da sposa griffato Atelier Versace è una creazione in pizzo rebdodé di seta con uno strascico di due metri e mezzo, cristalli Swarovski, scollatura rimarcata a mano e spalle strutturate, con intricati motivi floreali lungo tutta la silhouette. Un abito sensuale e romantico allo stesso tempo, di grande eleganza. Amelia Spencer ha scelto di abbinare quest’abito ad un velo elegantissimo di cinque metri, in pregiato tulle di seta, e a scarpe firmate Jimmy Choo. “Sono la ragazza più fortunata del mondo. Onestamente è il vestito più bello che abbia mai visto. Lavorare con una maison come Versace è stato un sogno. Ognuno singolo membro del team è stato un angelo” ha dichiarato Amelia Spencer. La scelta della griffe dell’abito sarebbe sicuramente piaciuta alla zia Lady Diana, amica intima di Gianni Versace, che ha spesso indossato i suoi modelli. “Penso che sarebbe stata molto orgogliosa di vedermi con questo abito nel giorno del mio matrimonio. La famiglia Versace ama assolutamente Diana, quindi c’è un legame molto speciale che noi abbiamo voluto sottolineare con questo bridal look” ha dichiarato Amelia, spiegando di averle voluto fare un omaggio. In Versace anche la damigella d’onore, la gemella Eliza, con un abito sottoveste di raso di seta rosa pallido custom made. La sorella maggiore Lady Kitty ha scelto una mise di Dolce&Gabbana.