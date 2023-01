Come il milione di followers di Martina Colombari sa già, l’ex Miss Italia, nonché modella, attrice e conduttrice italiana ama molto la montagna e proprio in questi giorni si sta godendo un po’ di tempo ad alta quota in quel di Madonna di Campiglio.

A farle compagnia, come di consueto, c’è suo marito Alessandro Billy Costacurta con cui è sposata dal 2004.

Martina Colombari: look da montagna

“Di più bello che camminare in montagna col silenzio, il cielo blu, e un sole splendente … c’è solo camminare in montagna col silenzio, il cielo blu, e un sole splendente” ha infatti scritto la modella, postando alcune foto mentre si gode il sole della montagna seduta sulla neve.

“Ma la fatica! Ma io non mollo”, scrive invece nelle stories di oggi, con le quali ha condiviso la sua ciaspolata sui monti.

Tra una diapositiva e l’altra della sua vacanza, ai tanti seguaci di Martina Colombari non è sfuggito il suo look proposto per affrontare con stile le temperature più fredde. Per ben equipaggiarsi alla neve, Martina Colombari ha scelto di rinunciare alla classica tuta one piece, dunque quella unita composta da un solo pezzo, sicuramente molto calda ma senza dubbio non del tutto comoda e pratica.

Martina Colombari ha invece optato per una tuta in due pezzi composta da giacca e pantaloni. Al contrario di molte tute ha scelto uno spezzato invece che la tinta unita. Nello specifico, ha scelto una giacca a vanto bianca con una texture nera abbinata a un paio di pantaloni di tessuto tecnico sempre nero. Un look dunque originale senza essere vistoso o eccentrico.

Martina Colombari: adattare il look da neve alla città?

Non è la prima volta che Martina Colombari entra nel mirino degli appassionati di moda con le sue scelte di stile. Solo un paio di settimane fa ha fatto esaltare i suoi followers, infatti, sfoggiando un abito lungo fucsia con pattern leopardato, confermando un altro dei trend del momento in fatto di abbigliamento.

Ma un’altra tendenza sembra quella di adattare i look da neve alla vita in città. Questo certamente non è possibile quando si opta per una tuta da neve one piece, ma senza dubbio una giacca a vento come quella scelta da Martina Colombari può facilmente essere reinventata anche per gli outfit di tutti i giorni. Nello specifico, quella scelta dall’ex Miss Italia, è originale ma senza eccessi: con il suo motivo in bianco e nero può facilmente essere abbinata a maglioni e jeans, sfruttandola non soltanto nell’ambito di una vacanza sulla neve.

Giacche simili sono facilmente rintracciabili ovunque, specie in negozio specializzati in abbigliamento sportivo. Senza dubbio ce ne sono versioni sobrie e classiche come quella sfoggiata da Martina Colombari, ma per i più audaci sono disponibili anche tinte e motivi geometrici più sopra le righe, sebbene questo possa renderli capi più difficili da abbinare e da sfruttare nella vita di tutti i giorni.

Più difficile, invece, sfruttare i pantaloni da neve nell’ambito della città, trattandosi di tessuti tecnici dal taglio palesemente sportivo.