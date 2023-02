La Legge di Lidia Poët è una nuova serie tv disponibile su Netflix a partire dal 15 febbraio. Matilda De Angelis interpreta la protagonista, una giovane donna piena di passione per la giustizia.

La Legge di Lidia Poët arriva su Netflix

A partire dal 15 febbraio sarà disponibile su Netflix la nuova serie tv dal titolo La Legge di Lidia Poet. Una serie composta da sei episodi, che esplora il mondo di una giovane donna con una grande passione per la giustizia. Ad interpretare la protagonista, una ragazza di Torino che nell’800 sogna già la parità tra uomini e donne, esercitando l’attività di avvocato con grande determinazione e grande coraggio, è l’attrice Matilda De Angelis.

La serie è prodotta da Groenlandia e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini. Un racconto in costume che parla di una storia vera e molto importante, che sicuramente saprà conquistare il pubblico. Lidia Poet combatte contro una società che si basa sui privilegi maschili, ma sceglie di praticare la professione dell’avvocato, iniziando a risolvere molti casi per conto del fratello Edoardo, aiutata dal giornalista Jacopo. La prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati era una donna anticonformista e ribelle, ma anche tanto determinata e piena di passione e coraggio.

Una donna che combatte contro tutti i privilegi maschili, con la speranza di una parità tra i sessi. Lidia Poet è stata una forte minaccia per il patriarcato.

La Legge di Lidia Poët: la regia

La storia di una donna intelligente e ribelle, raccontata in una serie che rilegge in chiave contemporanea un personaggio iconico. Matilda De Angelis riesce ad interpretare alla perfezione un personaggio anticonvenzionale, che si mette sempre in gioco e non fa sconti neanche a se stessa. La regia della serie è di Matteo Rovere e Letizia Lamartire, mentre i costumi sono firmati da Stefano Ciammitti, allievo di Piero Tosi. La serie mostra la battaglia della protagonista contro i privilegi degli uomini, con un’intelligenza e una determinazione davvero incredibili. Quando le revocano l’iscrizione all’albo degli avvocati perché è una donna, vietandole di entrare in tribunale, la volontà di Lidia diventerà insuperabile. Il personaggio nei sei episodi mostra di essere davvero inarrestabile, in grado di tenere testa al giornalista Jacopo Barberis, interpretato da Eduardo Scarpetta, di risolvere ogni caso senza trascurare la sua vita privata e di fare le proprie scelte in totale autonomia. La regia è davvero perfetta, perché ha saputo raccontare una storia vera dal significato importante in modo davvero impeccabile, che sicuramente conquisterà gli spettatore. Sarà una serie tv di grande successo, che il pubblico potrà vedere a partire dal 15 febbraio. Non sarà difficile appassionarsi alle vicende della protagonista, proprio grazie alla sua di passione, che è altamente contagiosa. Con il suo modo determinato e inarrestabile, Lidia saprà tenere testa ad un mondo maschilista che cercherà in tutti i modi di metterla alla porta. Una storia davvero travolgente, che sicuramente verrà apprezzata dal pubblico femminile, ma non solo. Il racconto di una battaglia che è stata significativa per tutti.