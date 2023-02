La gonna a sirena diventa la protagonista assoluta della primavera-estate 2023. Non più associata solo ed esclusivamente a contesti formali legati a cerimonie, matrimoni e serate elegantissime: la gonna a sirena è in denim, è cargo e si abbina a qualsiasi stile, soprattutto con l'arrivo della bella stagione.

È forse uno dei modelli di gonna più sensuali e seducenti di tutti: la gonna a sirena, sinuosa ed elegante, riesce sempre a conquistare lo stile della maggior parte delle donne. Nel 2023 torna a essere tendenza, soprattutto per la stagione calda primaverile-estiva: ma come si indossa e quali sono i modelli disponibili?

La gonna a sirena conquista tutte: come indossarla al meglio

Sicuramente la gonna a sirena è uno dei modelli più gettonati quando si tratta di cerimonie ed eventi particolarmente eleganti. Le sue linee sinuose, aderenti nei punti giusti e avvolgenti, riescono a donare alla silhouette un disegno armonico seducente impossibile da non notare. Nonostante la sua natura elegante, la gonna a sirena, se bene abbinata, può essere sfoggiata anche in contesti meno formali e la si può rendere un po’più casual.

Se si deve parlare di tendenze per la primavera-estate 2023, la gonna a sirena in jeans è il modello che più rappresenta il mood in trend. Il jeans della gonna avvolge le forme del corpo e rende ogni outfit casual ma allo stesso tempo extra chic. Con la gonna a sirena in denim avrete l’opportunità di giocare con gli abbinamenti: pensatela con un paio di sneakers, una t-shirt, un blazer e i giusti accessori. Diversamente, potreste abbinarla a un paio di stivaletti (se texani in camoscio tanto meglio), una camicetta e un blazer: look perfetto e in totale tendenza.

Rimanendo sullo stile sportivo, molti brand hanno scelto di lanciare modelli di gonna a sirena fuori dal comune immaginario che si ha del capo. Ci si riferisce, in tale senso, al modello a sirena cargo, perfetto quando si vuole essere in tendenza, ma non si vuole rinunciare alla comodità e al senso dello sport. La gonna a sirena cargo è perfetta sia da indossare in città, sia da indossare quando si è in vacanza.

La gonna a sirena riesce dunque a conquistare ogni stile e ogni contesto. Non è difficile pensarla anche un po’ più fluente, rimanendo sempre ben salda alle sue linee tipiche. Se, ad esempio, si vuole ottenere un effetto più fresco pensando all’estate, perché non sfoggiare una bella gonna a sirena lunga e svolazzante nella parte finale? Aderente sulle forme delle cosce e più o meno a vita alta (questo dipenderà dai vostri gusti), la gonna lunga a sirena diventa comoda e lascia spazio a una freschezza tipicamente estiva. Dalla parte aderente ci si allunga verso una maggiore fluidità e il risultato è chic e raffinato.

Lo scenario della gonna a sirena si riempie di personalizzazioni e di stili differenti. Il trucco principale? Trovare il modello che più fa sentire a proprio agio, scegliere il giusto tessuto, il giusto mood e i giusti abbinamenti affinché tutto il look possa colpire nel segno.

La gonna a sirena può essere lunga, può essere midi, ma può anche essere corta: l’importante è che sia perfettamente aderente nei punti giusti, tutto il resto è possibile. Versatile e sensualissima, la gonna a sirena diventa una delle principali protagoniste dello stile primaverile-estivo per il 2023.

Se ne vedranno tantissime e ogni donna avrà modo di scegliere per se stessa il modello che più le si addice: la gonna a sirena entrerà d’ufficio nel guardaroba di tutte.