La Diplomatica è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix, di genere thriller politico. Una storia molto avvincente, che vede come protagonista l’attrice Keri Russell. Scopriamo quanti episodi prevede la serie tv.

La Diplomatica: quanti episodi

Netflix continua ad arricchire il suo catalogo, con tanti nuovi titoli di film, serie tv, show e documentari da non perdere. Una delle novità particolarmente attese di questo mese è La Diplomatica, una serie tv di genere thriller politico che riuscirà ad appassionare tutti i telespettatori. La trama della serie è molto avvincente e parla di una donna diplomatica che, durante la gestione di una crisi internazionale, deve riuscire a gestire la sua carriera e il suo prestigioso incarico lavorativo e un turbolento matrimonio con un uomo politico suo collega. Una serie tv avvincente, ideata da Debora Cahn, la showrunner di Homeland, che riuscirà a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Se vi siete incuriositi e amate questo genere, allora non dovete fare altro che aspettare il 20 aprile 2023, quando la serie tv debutterà su Netflix. Per il momento non si sa ancora se sarà prevista una seconda stagione, ma se dovesse avere il successo sperato è possibile che il colosso dello streaming decida di rinnovare per un nuovo capitolo. La serie tv La Diplomatica è composta da otto episodi, tutti da non perdere.

La Diplomatica: anticipazioni degli episodi



La Diplomatica ha una storia molto appassionante, che pone l’attenzione su Kate Wyler, la protagonista interpretata da Keri Russell, una donna diplomatica specializzata in zone di crisi. Gli otto episodi mostreranno sia il suo lavoro che la sua vita privata, cercando di far capire come riuscirà a gestire le due cose contemporaneamente, in un momento in cui il mondo è completamente sconvolto da crisi internazionali e guerre. La donna deve lavorare in una posizione delicata, ai vertici degli Stati Uniti nel Regno Unito, ma non si sente molto adatta a questo ruolo. Kate dovrà dimostrare di essere in grado di risolvere le più complesse situazioni diplomatiche, stringere alleanze strategiche e riuscire ad adattarsi a tutto questo. Un compito davvero complicato, che avrà delle conseguenze sulla sua vita privata, soprattutto quando il suo matrimonio con il collega diplomatico Hal Wyler inizierà ad andare in crisi. La serie tv ha lo scopo di dimostrare come la diplomazia sia uno strumento fondamentale per risolvere i conflitti internazionali, ma anche delle modalità in cui le persone e la loro vita privata finiscono inevitabilmente per intrecciarsi in un pericoloso gioco di potere e relazione. Una donna forte e coraggiosa, che dimostrerà che con un po’ di impegno è possibile riuscire ad ottenere ciò che si desidera, tirando fuori tutta la grinta e la determinazione possibili. Questa nuova serie tv sarà disponibile su Netflix a partire dal 20 aprile 2023. Durante questo mese la piattaforma di streaming ha offerto ai suoi utenti tantissime novità interessanti e sicuramente La Diplomatica è una di queste. Riuscirà davvero Kate a risolvere le questioni professionali e private senza conseguenze devastanti?