La beauty skincare invernale ideale: quali prodotti utilizzare?

Il cambio di stagione determina anche un cambiamento nella skincare routine: durante i mesi freddi, infatti, la pelle viene messa a dura prova dall’abbassamento delle temperature. In particolare la pelle appare disidrata e produce molto più sebo, che può occludere i pori e causare la comparsa di acne. Insieme a Ideabellezza.it, brand leader nel campo della cosmetica, scopriamo come prenderci cura della pelle in inverno e quali prodotti utilizzare!

Prodotti cosmetici da usare in inverno: come prendersi cura del proprio viso

Una beauty routine efficace durante i mesi invernali parte dalla detersione: per pulire la pelle del viso in profondità affidiamoci a prodotti dalle formulazioni delicate che aiutino a preservare il livello di idratazione dell’epidermide aiutando a ricostruire la sua naturale barriera. Dopo il detergente passiamo all’applicazione di un tonico lenitivo che serva a ripristinare il naturale pH della pelle.

In inverno il freddo minaccia l’equilibrio lipidico della pelle e la corretta idratazione cutanea: per contrastare questo problema è necessario scegliere un prodotto idratante nutriente, come un olio viso, che contenga ingredienti protettivi e capaci di agire sui segni dell’età. Il siero viso, in particolare, va selezionato con la texture più adatta alla tipologia di pelle interessata. Anche il trattamento contorno occhi va scelto con cura, a seconda delle esigenze della propria epidermide e dalla presenza di occhiaie o rughe intorno alle palpebre.

Non bisogna mai dimenticare le labbra che durante l’inverno tendono a disidratarsi con facilità causando le classiche screpolature. Con un semplice gesto quotidiano, quello di applicare un balsamo labbra idratante e nutriente, ci assicureremo di avere sempre una bocca sana e morbida.

A fare la differenza in una skincare invernale dai risultati soddisfacenti è l’utilizzo di maschere da fare una o due volte alla settimana: alterniamo una maschera purificante o esfoliante delicata, che ci aiuta a mantenere la pelle libera dalle impurità, ad una maschera idratante, che previene la secchezza dell’epidermide. Se abbiamo a che fare con rossori, che siano diffusi o localizzati, la maschera lenitiva è la soluzione ottimale. Sempre più di tendenza è l’approccio multimasking che prevede l’applicazione di maschere differenti contemporaneamente in diverse zone del viso a seconda delle differenti esigenze.

Dobbiamo prestare particolare attenzione al trattamento della pelle nella stagione invernale: durante la fase di lavaggio quotidiano del viso evitiamo di utilizzare un detergente aggressivo o particolarmente schiumoso. La pelle non va stressata ulteriormente rispetto all’azione che già compiono freddo e vento: scegliamo sempre soluzioni delicate e adatte al periodo.

Una skincare ideale in inverno comprende la selezione di principi attivi davvero puntuali rispetto alle richieste del periodo, come l’acido ialuronico fortemente idratante, il burro di karité dalle proprietà nutrienti e gli estratti vegetali ricchi di acidi grassi Omega 3 e 9 dall’enorme potere antiossidante.

Skincare routine in inverno: cosa non dimenticare

Anche in inverno non rinunciamo all’esfoliazione profonda: periodicamente, circa una volta alla settimana, utilizziamo lo scrub per rigenerare le cellule della pelle ed in particolare per eliminare tutte quelle cellule morte dalla superficie del derma.

Non bisogna mai commettere l’errore di dimenticare la protezione solare anche in inverno: i raggi UVA e UVB sono responsabili dell’invecchiamento cellulare precoce, delle macchie e dei melanomi e, anche se non sentiamo direttamente il calore del sole sulla pelle, sono comunque presenti anche nella stagione fredda. Mai abbassare la guardia quotidianamente, creando uno strato protettivo grazie ad un prodotto da applicare prima del make-up.

Differenziare le tipologie di cosmetici in primavera/estate e in autunno/inverno risulta fondamentale per ottenere buoni risultati e prendersi cura della pelle nel modo giusto, senza rischiare di compromettere la tenuta dell’epidermide e nutrendola a fondo. Seguendo questi piccoli, ma opportuni consigli, sapremo sempre come rilassarci e riservare una coccola efficace al nostro viso durante la vita di tutti i giorni.