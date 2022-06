L’Ora, inchiostro contro piombo: trama e cast

Su Canale 5 è in arrivo la nuova fiction “L’Ora, inchiostro contro piombo”, che ha come protagonista l’attore Claudio Santamaria, che interpreta Antonio Nicastro, personaggio ispirato a Vittorio Nisticò, direttore del quotidiano “L’Ora” dal 1954 al 1975.

L’Ora, inchiostro contro piombo: la fiction con Claudio Santamaria

L’Ora, inchiostro contro piombo è una nuova fiction che andrà in onda su Canale 5, a partire da mercoledì 8 giugno 2022. Il protagonista è Antonio Nicastro, interpretato dall’attore Claudio Santamaria. Si tratta di un personaggio ispirato a Vittorio Nisticò, direttore del quotidiano “L’Ora” dal 1954 al 1975. La fiction prevede 5 puntate in prima serata, in cui ripercorrerà l’epopea del giornale “L’Ora”, quotidiano fondato nel 1900 dalla famiglia Florio, che aveva iniziato a pubblicare scottanti inchieste contro la mafia, nella Palermo degli Anni 50.

Tra le firme più note della testata:

Fulvio Abbate,

Letizia Battaglia,

Aldo Biscardi,

Attilio Bolzoni,

Antonio Calabrò,

Vincenzo Consolo,

Gianfranco De Laurentiis,

Renato Guttuso,

Filippo Tommaso Marinetti,

Francesco Saverio Nitti,

Luigi Pirandello,

Salvatore Quasimodo,

Leonardo Sciascia,

Matilde Serao,

Marcello Sorgi,

Giuseppe Sottile,

Giovanni Verga.

L’Ora, inchiostro contro piombo: la trama

Antonio Nicastro si trasferisce a Palermo da Roma insieme alla moglie Anna, per dirigere “L’Ora”, giornale del Partito Comunista in crisi di vendite, dove i collaboratori lavorano con il timore del licenziamento.

Cerca di riorganizzare il giornale insieme a Marcello Grisanti, cronista ed ex partigiano. Antonio Nicastro capisce subito che deve puntare su notizie diverse, come conferma l’aspirante cronista Domenico Sciamma, che segue la storia di un sindacalista scomparso. La redazione si dimezza e questo permette di avere una redazione più motivata, composta dal capo redattore cattolico e poeta Giulio Rampulla, il cronista di cronaca nera e sciupafemmine Salvo Licata, Enza Cusumano, il giovane fotografo Nick Ruscica e Domenico Sciamma. I giornalisti lavorano duramente in un’inchiesta su quello che è accaduto tra Palermo e Corleone, i cui responsabili sono legati al dottor Michele Navarra, medico chirurgo e boss, dietro il quale scalpita una nuova mafia, più spietata, rappresentata da Luciano Liggio. L’indagine li costringerà a mettere a repentaglio gli affetti e la loro stessa vita, pur di riuscire nel loro intento.

L’Ora, inchiostro contro piombo: il cast

Il cast della nuova fiction è composto da: