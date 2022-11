Era il 1984 quando Kymberly Herrin apparve sottoforma di fantasma nel film cult Ghostbusters, nella nota scena in cui fa sesso con Dan Aykroyd.

La modella e attrice è scomparsa all’età di 65 anni: scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua carriera professionale.

Kymberly Herrin: chi era la modella e attrice fantasma in Ghostbusters

Kymberly Herrin (nome completo Kymberly Ellen Herrin) era nata il 2 ottobre 1957 a Santa Barbara, in California, sotto il segno della Bilancia.

Di origini franco-svedesi-filippine, Herrin si è diplomata alla Santa Barbara Senior High School nel 1975 e dal 1991 al 1994 ha frequentato il Santa Barbara City College.

Kymberly Herrin è stata la Playmate del mese nel numero di marzo 1981 della nota rivista Playboy, ma è apparsa in un grande numero di copertine, come quelle di settembre 1982 e settembre 1983, oltre che avere posato per diverse edizioni speciali della rivista e avere partecipato anche a un video dedicato.

Nel corso della sua carriera da modella Herrin ha posato per altri grandi marchi di lusso; è il caso di Ralph Lauren e della rivista FIT (per la quale ha anche fatto la pubblicità sia di fitness, sia di costumi da bagno).

Accanto alla carriera da modella – che ha occupato grande parte della sua vita – Kymberly Herrin si è anche dedicata al mondo della recitazione, con non poco successo.

Ha interpretato Angelina nel prologo di All’inseguimento della pietra verde (1984), ma è con Ghostbusters – Acchiappafantasmi che acquista la maggiore notorietà. Nella pellicola del 1984 diretta da Ivan Reitman Herrin interpreta la parte del fantasma sensuale morto 150 anni prima che Ray Stantz (Dan Aykroyd) sogna eroticamente e con il quale fa sesso nella caserma dei pompieri: la scena è entrata nell’immaginario collettivo e anche a distanza di tempo è impossibile dimenticarla.

Nel 2021, lo stesso Aykroyd ha voluto commentare la scena cult del film:

Sì, ricordo la donna che l’ha interpretata. Si chiamava Kym Herrin ed era una playmate […] Era un fantasma. Lo ricordo, avrei voluto che avessero fatto durare quella scena un po’ più a lungo […]

Inoltre, Kymberly Herrin è stata anche scelta come Playmate di Playboy Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills: era il 1987. L’attrice e modella è stata anche la donna bionda di rosso vestita nel videoclip musicale di Legs degli ZZ Top ed è anche apparsa in un episodio della serie-tv Matt Houston (1982): una carriera ricca di esperienze e di successi.

Kymberly Herrin è scomparsa all’età di 65 anni il 28 ottobre 2022; secondo quanto riportato dal The Sun, l’attrice e modella sarebbe morta nella sua casa di Santa Barbara in California. Theresa Ramirez, nipote dell’attrice e come lei anche modella, ha condiviso una foto di Herrin in compagnia delle sue due sorelle defunte: “Ora sono tutte insieme. Zia Kymberly Herrin, ti amo” – questa la dedica. La modella e attrice ha lasciato la madre Billie Dodson e il fratello Mark Herrin; non aveva figli.

Per quanto riguarda la causa della morte, ancora non sono state fornite informazioni specifiche.