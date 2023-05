Kitten heels: le scarpe di tendenza dell’estate

Le calzature possono arricchire il proprio look e outfit in varie occasioni. Per la stagione primavera estate sono diverse le tipologie di calzature da poter indossare. Tra i tanti modelli, spiccano le kitten heels che si distinguono per una serie di caratteristiche. Vediamo quali sono, come sceglierle e i tanti modelli disponibili in offerta su Amazon.

Kitten heels

Il termine kitten heels significa nella traduzione italiana tacchi da gattina o da ragazzina poiché sono delle calzature nate in modo da abituarsi pian piano alle altezze. Si distinguono da altre calzature in circolazione dal momento che hanno un tacco basso che è allo stesso tempo molto elegante e raffinato. Sono state lanciate negli Anni Cinquanta grazie a Roger Vivier.

Proprio questo stilista ha deciso di inventare il tacco a virgola basso dando vita a queste calzature indossate splendidamente anche da due icone di eleganza come Audrey Hepburn e Jackie Kennedy. Solitamente hanno un tacco che va dai 3 ai 5 cm molto curvo e sottile. Sono calzature dall’aspetto retrò e bon ton indicate da indossare sia durante il giorno che la sera.

Le kitten heels, rispetto ad altre calzature, sono un simbolo di eleganza, di femminilità, oltre a essere la soluzione ideale per coloro che amano indossare i tacchi, ma vogliono comunque essere comode ed evitare di esagerare. Molto amate negli anni Sessanta, sono calzature indicate da indossare durante il giorno o la sera, a seconda anche delle occasioni.

Sono calzature che si possono abbinare con qualsiasi outfit e look: dal pantalone stretto per l’ufficio e il lavoro passando per le occasioni maggiormente formali arrivano sino a pantaloni ampi oppure con le gonne o anche con gli abiti o chemisier. Ogni momento e occasione è l’ideale per indossare queste calzature.

Kitten heels: tendenze estive

Sono considerate un modello must have e, per la stagione estiva, le kitten heels sono tornate nuovamente in auge grazie a una serie di modelli di cui è impossibile fare a meno. Gli stilisti le propongono e ripropongono con tantissimi modelli e decori, oltre che dettagli che lasciano davvero senza fiato. I brand le propongono sia nella versione slingback che mules.

Molto comode ed eleganti, sono calzature da indossare sia durante la stagione primaverile – estiva, ma anche autunnale. Per quanto riguarda il periodo primaverile estivo sono proposte nella versione mules, quindi molto comode ed eleganti e in tonalità come il rosa cipria, in raso, con logo o anche con inserti gioiello per brillare durante le sere d’estate.

Nella versione mules sono molto note e popolari, al punto che diversi personaggi dello spettacolo puntano proprio su questa calzatura per la prossima stagione. Alcuni marchi come Chanel propongono le kitten heels con tacco quasi impercettibile e punta lucida o Dior propone un mix di contrasti di colori come panna e nero oppure di tessuti quali tela e rete.

Si trovano poi nella versione slingback con cinturino che passa sul retro in modo da renderle meno scivolose o mule, quindi aperte sul retro. Si presentano poi in tonalità sia sgargianti che pastello, ma anche nuance oppure classiche da abbinare con qualsiasi outfit.

Kitten heels Amazon

Sul noto e-commerce sono diverse le promozioni e offerte di questo tipo di calzature approfittando di vari articoli da non perdere. Cliccando sull’immagine è possibile visualizzare i dettagli del prodotto. La classifica mostra le tre migliori tipologie di kitten heels scelte tra le più apprezzate e desiderate dalle consumatrici accompagnate da una descrizione del prodotto.

1)Castamere donna basso gattini

Una calzatura nel modello slingback dal tacco di 3.5 cm in sintetico per il materiale esterno e gomma per la suola. Sono molto comode da indossare dal momento che absta semplicemente infilarle. disponibili in una gamma di colori: blu, azzurro, arancione, magenta, rosso, ecc.

2)Sandali da donna con tacco a gattino

Un modello di kitten heels che si caratterizza per un sandalo con cinturino alla caviglia con punta in sintetico con suola in gomma e chiusura con la fibbia. Si trovano nei colori beige, marina, blu, rosso e magenta.

3)Allegra K sandali da donna

Una calzatura kitten heel molto elegante con strass con la suola in gomma e la chiusura slip on con tacco che arriva a una altezza di 5.5 cm. Disponibile nei colori argento, oro rosa, viola e nude. Un design moderno in abbinamento con jeans, leggings e skinny.

