Gonne lunghe estive : i trend stagionali

Con l’estate che sta per arrivare, è tempo di mettere da parte i capi della stagione primaverile e indossarne altri che siano maggiormente leggeri. Tra i capi che non possono mancare nel guardaroba, vi sono le gonne lunghe estive che sono disponibili in diverse varianti.

Ecco quali scegliere le promozioni.

Gonne lunghe estive

Comoda, elegante e fresca sono queste le caratteristiche che definiscono le gonne lunghe estive, un capo molto piacevole da indossare durante questa stagione quando si ha voglia di lasciarsi andare e godersi le belle giornate senza soffrire troppo il caldo. Solitamente sono capi perfetti per il periodo in quanto realizzati in tessuti morbidi e traspiranti.

Le gonne lunghe maxi sono perfette per la bella stagione soprattutto se si abbinano a capi colorati e si lascia libero sfogo alla fantasia.

Un capo che si può indossare in tantissimi modi, come una camicia leggera con maniche a sbuffo per un look molto chic e anche alla moda al tempo stesso. Chi invece ama il look casual può indossarla con un top e delle t-shirt.

La gonna nera lunga con spacco laterale è un must have da indossare per una serata particolare in spiaggia e un evergreen che si abbina a qualsiasi altro capo per un look che sia sexy e sensuale al tempo stesso e lasci scoperte le gambe.

Inoltre, il nero permette di rendere omaggio a questo capo adattandolo a qualsiasi ambiente e circostanza.

Un tipo di gonna di questo genere è l’ideale per chi è molto alta e vuole risaltare la silhouette. Per far risaltare maggiormente la silhouette, è possibile optare per un altro modello di gonna, ovvero corta davanti e lunga dietro in varianti molto colorate nelle sfumature del pastello. In questo modo si ha un look che non passa inosservato e irresistibile.

Gonne lunghe estive: modelli

Per chi è interessato a un modello di gonna di questo tipo, sono tantissimi modelli che è possibile trovare sia sfogliando le riviste di moda, ma anche dando una occhiata alle tendenze in modo da capire quali saranno i look da indossare per la prossima stagione. I modelli sono vari e per ogni gusto: dalle gonne lunghe estive plissettate, a campana oppure nel modello gipsy.

La gonna lunga estiva che ricorda un po’ la figlia dei fiori e il red carpet delle grandi sfilate e cerimonie è sicuramente un capo essenziale del proprio armadio. Un modello molto amato e alla moda è sicuramente la longuette che arriva poco sotto il iinocchio, ma sopra alle caviglie. Una soluzione particolarmente versatile che si adatta a qualsiasi ora del giorno per rendere il look alla moda.

Un altro modello molto apprezzato è la gonna lunga con elastico in vita plissettata che si abbina perfettamente a qualsiasi look e abbigliamento. Le gonne lunghe estive a campana si adattano perfettamente a una cerimonia elegante come un matrimonio sulla spiaggia o comunque in questa stagione. Si abbina con top o giacche dalle spalle scoperte.

La gonna a ruota è l’ideale per chi ha il punto della vita sottile, ma si trovano anche tantissimi altri modelli con plissè e balze, ricamate. Il marchio di abbigliamento Mango propone tantissimi modelli di gonne lunghe estive con stampe floreali o volant e nei modelli tie-dye oppure in cotone, a balze che è perfetta per le giornate estive e afose di questa stagione.

Gonne lunghe estive Amazon

Se state pensando di comprare un capo del genere, sul sito di Amazon si trovano tantissimi modelli approfittando di sconti e promozioni da non perdere. Se si clicca sull’immagine è possibile trovare alcune informazioni al riguardo. Ecco una classifica delle tre migliori gonne lunghe estive accompagnate da una breve descrizione tra quelle maggiormente apprezzate e scelte dai consumatori dell’e-commerce.

1)Marchio Amazon fin gonna lunga estiva

Un modello di gonna perfetta per l’estate che arriva lunga fino ai piedi realizzata in viscosa con fiocco nella parte davanti e uno spacco laterale per rendere il look ancora più sexy e sensuale. Una buona vestibilità dalle rifiniture precise. A vita alta con colori e stampe a fiori. Disponibile nei colori nero e cachi.

2)Exchic donna gonna lunga

Una gonna maxi dallo stile boho realizzata in elastan e poliestere di alta qualità, molto morbida e comoda da indossare grazie anche ai tessuti con i quali è fatta. Ha un elastico in vita, molto lunga, quasi fino ai piedi, ha una vestibilità regolare. Un modello a campana che permette di avere una silhouette ben delineata e di risaltarla. Si adatta a varie occasioni e momenti. Disponibile in diversi colori con stampe a righe, colorate o anche floreali.

3)Phagun maxi gonna da spiaggia

Una gonna maxi in cotone lunga 101.5 cm. Un modello a campana a balze con fiocco in vita e chiusura a coulisse. Perfetta per la spiaggia e qualsiasi altra occasione sul lungo mare. Disponbile nei colori blu acqua, beige, giallo, grigio, rosso, verde mare e magenta, oltre che rosso. Il tessuto è buono, di qualità e molto comoda.

Insieme alle gonne lunghe estive, ecco le migliori borse per l’estte da abbinare.