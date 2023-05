Kim Kardashian e Tom Brady si stanno frequentando: chi è il giocatore?

Tom Brady è un ex giocatore di footbal americano, considerato il miglior quarterback della storia. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Tom Brady: chi è?

Thomas Edward Patrick Brady Jr, conosciuto come Tom Bardy, è nato a San Mateo, in California, il 3 agosto del 1977, ha quindi 45 anni, è del segno del Leone ed è alto un metro e novantatré centimetri. Tom Brady è considerato il miglior quarterback di sempre, oltre a essere il giocatore più vincente della Nfl. Al college Tom Brady giocava a football all’Università del Michigan, all’inizio faticò a imporsi, infatti era il quarterback di riserva. Decise anche di andare da uno psicologo sportivo per combattere la frustrazione e l’ansia e meditò anche di trasferirsi ai California Golden Bears. Quando alla fine riuscì a divenire titolare, nel suo primo anno stabilì i record del Michigan per il maggior numero di passaggi tentati e completati nel corso di una stagione. L’anno successivo venne nominato capitano della squadra. Nel 2000 divenne un giocatore professionista.

Tom Brady: la carriere e il ritiro

Tom Brady divenne professionista nel 2000, quando nel Draft Nfl, venne chiamato al sesto giro, come 199° nelle scelte dei New England Patriots. Brady militerà nella squadra dei Patriots per ben 20 stagioni. Le ultime tre stagioni della sua carriera le giocherà invece nei Tampa Bay Buccaneers.

Tom Brady è considerato il quarterback più forte di tutti i tempi, oltre che il più vincente di sempre. Nel corso della sua carriera ha vinto 7 Super Bowl, sei con i Patriots, uno con i Tampa, giocandone in tutto nove. Inoltre è stato nominato 5 volte miglior giocatore del Super Bowl ed è stato convocato per 15 Pro Bowl. Tom ha detenuto il primato NFL per il maggior numero di passaggi da touchdown in una singola stagione tra il 2007 e il 2013 e possiede il terzo più alto passer rating di tutti i tempi. Tom ha giocato oltre 400 partite in NFL.

Il 1 febbraio del 2022, Tom Brady aveva annunciato il suo ritiro, tornando però sui suoi passi. Esattamente un anno dopo, il 1 febbraio 2023, Tom ha annunciato di nuovo il ritiro. Queste sono state le sue parole sul suo account ufficiale di Twitter:

“Arrivo dritto al punto: mi ritiro per sempre. Ringrazio ognuno di voi per avermi supportato, non posso andare avanti per sempre. Vi ringrazio per avermi consentito di vivere un sogno.”

Tom Brady: la vita privata

Tra il 2004 e il 2006 Tom Brady ha avuto una storia con l’attrice e modella statunitense Bridget Moynahan, dalla quale ha avuto un figlio, John Edward Thomas Moynahan. Nel 2009, a Santa Monica, in California, Tom Brady ha sposato la supermodella brasiliana Gisele Bündchen, dalla quale ha avuto due figli, Vivian Lake e Benjamin Rein. Il 28 ottobre del 2022, la coppia ha annunciato di aver avviato le pratiche per il divorzio. Al momento pare che Tom Brady sia fidanzato con l’attrice Reese Whiterspoon.

Se volete saperne di più su Tom Brady potete seguirlo sul suo profilo di Instagram ufficiale che vanta ben 13,5 milioni di follower.