Con una lunga carriera cinematografica e altrettanti progetti in televisione Reese Whiterspoon può vantare grandi traguardi e successi.

Chi è Reese Whiterspoon

Laura Jeanne Reese Witherspoon (New Orleans, 22 marzo 1976) è un’attrice statunitense. Cresce in Germania dove il padre lavora come medico delle Forze Armate e la madre come infermiera pediatrica per poi tornare a vivere negli USA.

Fin da subito dimostra di essere adatta alla telecamera e così, dopo che a sette anni viene scelta per uno spot in TV, decide di prendere lezioni di recitazione.

Appare al cinema per la prima volta nel 1991 con una parte in “L’uomo della luna” e una in “Fiore selvaggio” dove collabora con personaggi importanti come diane Keaton.

Prima di intraprendere definitivamente la strada del cinema vuole laurearsi in letteratura inglese ma abbandona gli studi per concentrarsi sulla recitazione.

I primi successi cinematografici

Decide quindi di immergersi nel cinema e interpreta una serie di ruoli in alcuni progetti tra cui si ricorda “Scream” del 1997 che ottiene grande successo. Nel 2000 ottiene una parte in “American Psycho” la trasposizione cinematografica del noto romanzo di Ellis.

A portarle maggiore notorietà però sono una serie di lavori ottenuti con l’arrivo del nuovo millennio. Diventa protagonista infatti del film “La rivincita delle bionde” dove dimostra di essere perfetta nelle commedie. A questo progetto e i suoi sequel segue anche il successo di “Tutta colpa dell’amore”.

L’apice della carriera con il Premio Oscar

Nel 2006 ottiene l’Oscar come migliore attrice per la magistrale interpretazione in “Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line” dove interpreta June Carter Cash. Ottiene una seconda candidatura nel 2014 per il film “Wild” ma questa volta senza vincerlo.

Oltre i progetti cinematografici, di cui si ricordano anche “Rendition” e “Tutti insieme inevitabilmente”, in questi anni si avvicina maggiormente al mondo delle serie tv. Diventa infatti protagonista di “Big Little Lies” a fianco di Nicole Kidman e la giovane Shailene Woodley e successivamente di “The Morning Show” dove ritrova la vecchia collega Jennifer Aniston.