Kim Fields, chi è: la carriera dell’attrice

Kim Fields è un’attrice americana molto famosa, con una grande carriera alle spalle. Ha ottenuto il successo con la sitcom L’albero delle mele ma ha partecipato a molte altre serie tv.

Kim Fields: chi è?

Kim Fields è nata a New York il 12 maggio 1969.

È un’attrice statunitense, il cui nome complete è Kim Victoria Fields. L’attrice è stata sposata dal 1995 al 2001 con Johnathon Franklin Freeman, per questo in quel periodo era conosciuta come Kim Fields Freeman. Alla fine degli anni Settanta è stata la prima bambina afroamericana ad ottenere il successo negli Stati Uniti con ruoli non stereotipati. Da quel momento ha avuto una carriera nel cinema e in televisione ricca di successi. È nata nel pieno della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti, con la comunità afroamericana impegnata a contestare l’immagine stereotipata che è sempre stata data al cinema e in televisione.

In prima fila in questa battaglia erano presenti attori bambini come Steven Perry, Marc Copage, George Spell, Kevin Hooks, Erin Blunt, Todd Bridges e Gary Coleman. La situazione per le bambine afroamericane era particolarmente difficile in quel periodo. Il loro modello esclusivo era stato quello di Topsy, la piccola schiava de La capanna dello zio Tom, personaggio che, al di là delle buone intenzioni dell’autore abolizionista Harriet Beecher Stowe, si era trasformato in una brutta caricatura, a cui si erano dovute purtroppo adattare le attrici bambine afroamericane del passato, come Dorothy Morrison, Jannie Hoskins e Hannah Washington.

Il ruolo di Kim Fields fu fondamentale, perché è stata una delle prime bambine afroamericane ad ottenere successo con ruoli non stereotipati. Nel maggio 2007, sei anni dopo il divorzio dal primo marito, ha avuto un figlio, Alexander Sebastian, nato dalla relazione con Christopher L. Morgan, con cui si è sposata a luglio dello stesso anno. L’attrice si è laureata in scienze della comunicazione con specializzazione in giornalismo e produzione tv, all’Università Pepperdine.

Kim Fields: la carriera

Kim Fields ha ottenuto il successo con la sitcom L’albero delle mele, andata in onda sulla NBC tra il 1979 e il 1988. In questa serie ha interpretato il ruolo della studentessa Tootie Ramsey, un’adolescente pettegola e molto spiritosa. Nella prima stagione è stata costretta a recitare sui pattini a rotelle, in quanto non era abbastanza alta da garantire le giuste angolazioni nelle riprese. Nonostante avesse meno di 14 anni, Kim ha dimostrato la sua precoce abilità nel recitare in situazioni drammatiche. Nel 1979 ha interpretato il ruolo di Lidya Haley in Radici 2. Nel 1980 ha interpretato il ruolo drammatico di Denise nel film I figli del divorzio. Si tratta di una giovane ginnasta che, a causa del divorzio dei genitori, inizia a fare uso degli alcolici rovinando la sua carriera. Tra il 1993 e il 1998 ha interpretato il ruolo di Regine Hunter nella sitcom Living Single, che non è mai stata trasmessa in Italia. Ha anche partecipato come guest star in alcuni episodi di altre serie di successo, come Mork & Mindy, Il mio amico Arnold e Willy, il principe di Bel Air.