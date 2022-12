La fine dell’anno si avvicina: è il momento di tirare le somme, non solo personali, ma anche mediatiche. Quali prodotti hanno suscitato il maggior interesse nel corso del 2022 spingendo le persone a cercarli ripetutamente su Google, magari a caccia di indizi, anticipazioni e aggiornamenti?

Serie tv più cercate nel 2022: la classifica italiana

Se parliamo di serie tv, la vetta della classifica italiana è piuttosto prevedibile: Stranger Things, acclamatissima serie Netflix, si installa infatti al primo posto. Un dato che forse in molti si aspettavano considerato il clamore che fa lo show e l’amore che il pubblico, nostrano e internazionale, prova verso questa serie tv. Ma scopriamo anche il resto della classifica per il nostro paese:

Stranger Things Dahmer Manifest LOL – Chi ride è fuori The Watcher Viola come il mare L’amica geniale House of the Dragon Sopravvissuti La Sposa

Probabilmente il dato più bizzarro è quello relativo a Lol – Chi ride è fuori, non trattandosi propriamente di una serie tv.

Ma se il prodotto capitanato da Fedez su Amazon Prime Video è finito in classifica questo ci dice molto sul suo successo, tant’è che la piattaforma di streaming ha investito in una puntata speciale di Natale prima della terza stagione prevista per il 2023. Ma confrontiamo la classifica con quelle internazionali…

Serie tv più cercate nel 2022: i dati degli USA e del mondo

Chiaramente ogni paese ha “googlato” contenuti differenti in tema di serie tv, giacché il pubblico si differenzia anche culturalmente nella fruizione dei contenuti.

Per quanto riguarda gli USA, produttori della maggioranza delle serie tv di successo internazionale, questa è la classifica delle più cercate nel 2022:

Euphoria Stranger Things The Watcher Inventing Anna House of the Dragon Moon Knight Yellowstone L’estate nei tuoi occhi Obi-Wan Kenobi She-Hulk: Attorney at Law

Duque House of the Dragon, The Watcher e Stranger Things sono gli unici contenuti in comune con la classifica italiana. Non stupisce però, visti i risultati in termini di audience, che al primo posto ci sia Euphoria che – per altro – guadagna il primo posto anche nella classifica delle serie tv più cercate in tutto il mondo. Eccola:

Euphoria House of the Dragon Moon Knight The Watcher Inventing Anna Dahmer The Boys All of Us Are Dead The Sandman Heartstopper

Dunque gli elementi in comune sono, più o meno, sempre gli stessi e aiutano a identificare le serie tv più magnetiche a livello globale e locale per questo 2022. Non stupisce una certa tendenza verso la predilezione del true crime, come per Dahmer e Inventing Anna, un genere che – sia nelle sue forme più crude che in quelle più romanzate – ha sempre una certa presa sul pubblico, specie in questo periodo dopo l’avvento dei podcast. Salta all’occhio dalla classifica internazionale delle serie tv più cercate l’assenza di Stranger Things che invece si è affermato a livello locale tanto in Italia quanto in America. Dunque questo genere di contenuto, pur avendo avuto successo un po’ ovunque, è stato meno cercato in altri paese, determinando l’uscita dalla top 10 mondiale.