Venerdì 10 giugno alle 21.20, Rai 4 trasmetterà in prima serata il film d’azione con Jean-Claude Van Damme, Kickboxer, la vendetta del guerriero.

Uscito nel 2016 e diretto dal regista John Stockwell, si tratta del remake di Kickboxer, il nuovo guerriero del 1989, che ha decretato in sostanza il riavvio di una serie cinematografica destinata ad essere una trilogia.

Il sequel, Kickboxer, retaliation, è uscito infatti nel 2018, diretto da Dimitri Logothetis e interpretato sempre da Jean-Claude Van Damme.

La vendetta del guerriero è dedicato a Darren Shahalavi, attore e artista marziale che nel film veste i panni di Eric Sloane, morto a soli 42 anni poco dopo la fine delle riprese.

In questo articolo vogliamo dunque svelarvi, senza entrare troppo nei dettagli, la trama e il cast di Kickboxer, la vendetta del guerriero che, ricordiamolo, va in onda su Rai 4 il 10 giugno.

La trama di Kickboxer, la vendetta del guerriero

Il film si concentra sulle vicende di Eric e Kurt Sloane, discendenti di una famiglia conosciuta per aver ottenuto nel tempo un glorioso successo nel campo delle arti marziali. Kurt, che ha sempre dovuto vivere all’ombra del fratello, pur possedendo un indiscutibile talento non ha mai avuto quei tratti di personalità fondamentali per diventare un vero campione.

Eric, al contrario, è sempre stato assetato di vittorie e ambizione; così, dopo aver raggiunto il gradino più alto del podio nella disciplina del Karate, decide sfidare in Thailandia il campione locale Tong Po.

Le conseguenze di questa scelta sono però estremamente drammatiche: Eric viene infatti ucciso durante l’incontro. A questo punto, anche la personalità di Kurt subisce un duro contraccolpo e comincia a montare in lui il desiderio accecante di vendetta.

Per questo motivo fa di tutto affinché l’allenatore e mentore del fratello Eric, Durand, interpretato da Jean-Claude Van Damme (che fa ciò che da sempre ci ha abituato a vedere in film come I mercenari o Double Impact), lo prenda sotto la sua ala e lo aiuti ad ottenere la preparazione necessaria per raggiungere il suo scopo di vendetta.

Tutto sembra andare secondo i piani, almeno finché Kurt non conosce e si innamora di Liu, un’agente di polizia che indaga proprio sui combattimenti clandestini, per cercare di fermarli una volta per tutte.

Nonostante questo continua però la sua preparazione, aiutato negli allenamenti dall’ex sottoposto di Tong Po, Kavi, fino al giorno dell’incontro.

Quali saranno le conseguenze del combattimento tra i due potrete scoprirlo guardando il film su Rai 4.

Il cast di Kickboxer, la vendetta del guerriero

Nel cast della pellicola, che in Italia è stata distribuita da Eagle Pictures, figurano oltre a Jean-Claude Van Damme nei panni del maestro Durand: Alain Moussi che interpreta Kurt Sloane; Darren Shahlavi che, come abbiamo scritto all’inizio, veste i panni del fratello Eric Sloane; Dave Bautista che è invece Tong Po.

E poi ancora Sara Malakul Lane che interpreta Liu, la donna di cui si innamora Kurt; Gina Carano è Marcia; Georges St-Pierre è infine Kavi.

Tra i personaggi minori o secondari di Kickboxer, la vendetta del guerriero compaiono anche Matthew Ziff (Bronco); T.J. Storm (Storm); Steven Swadling (Joseph King); Sam Medina (Crawford); Luis Da Silva (Stahl); e, per concludere, Cain Velasquez, Fabrício Werdum e Michel Qissi nei panni di tre lottatori.