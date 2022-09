Katie Price ha raccontato per la prima volta il terribile dramma da lei vissuto nel 2018 in Sudafrica.

La star britannica Katie Price ha raccontato il terribile episodio di violenza di cui è stata vittima mentre si trovava in Sudafrica per girare la sua serie “Katie Price: my crazy life”.

Katie Price: la violenza

Per la prima volta Katie Price ha confessato un terribile episodio accaduto ai suoi danni nel 2018, mentre si trovava in Sudafrica per realizzare le riprese della serie tv Katie Price: my crazy life, incentrata sulla sua vita e sulla sua quotidianità.

La sua troupe sarebbe stata fermata da alcuni uomini armati mentre percorreva una strada che avrebbe dovuto condurla da Johannesburg allo Swaziland. Un gruppo composto da 6 uomini li avrebbe derubati e, infine, avrebbe abusato di lei. A seguito dell’accaduto Katie Price sarebbe caduta in una profonda depressione e avrebbe anche tentato il suicidio.

“Se avessimo avuto la sicurezza, mi avrebbero sicuramente aiutato quando i sei ragazzi che ci hanno aggredito, mi hanno tenuta sotto tiro e mi hanno violentata”, ha dichiarato la star britannica.

Nessuno dei sei uomini del branco è mai stato rintracciato o arrestato e Katie Price ha deciso di raccontare il suo dramma nel suo nuovo docufilm, “Katie Price: Trauma and Me”. In molti tra i suoi fan le hanno espresso la loro solidarietà e il loro supporto dopo quanto accaduto.