Kate Middleton: i segreti di bellezza targati botox like

Tutti a chiedersi: «Ma Kate Middleton si è fatta il botox?» ma nessuno conosce realmente il segreto di bellezza della Principessa del Galles. La sua pelle risulta sempre perfetta e levigatissima, ma il merito non è del botox (Buckingham Palace ha smentito tale voce), bensì di un prodotto da lei particolarmente amato.

Kate Middleton: il suo “effetto botox” deriva da una crema particolare

La pelle di Kate Middleton continua a essere al centro dell’attenzione. La sua grana così perfetta, liscia e uniforme molti la associano al botox. Tuttavia, con la smentita di Buckingham Palace, la verità è venuta a galla. A quanto pare la Principessa del Galles deve la sua incredibile pelle ad alcuni prodotti particolari, ancora di più ad alcuni principi attivi e sostanze che vi sono all’interno.

Alcune indiscrezioni della stampa mondiale, hanno confermato che Kate Middleton sarebbe particolarmente affezionata a un siero specifico: il siero a base di Acmella Oleracea. Si tratta di una pianta tipica del Brasile le cui proprietà sarebbero molto simili alla tossina botulinica.

Ecco svelato l’arcano: stesso effetto, ma modalità di ottenimento completamente opposte.

L’estratto della pianta ha una funzione molto precisa: rilassare completamente il viso al punto da fare sembrare la pelle del tutto levigata e priva di rughe. Pensate che la stessa Kate Middleton avrebbe consigliato il prodotto dell’azienda Botox Like a Michelle Obama.

L’azienda Botox Like e il suo prodotto miracoloso: il “botox in a bottle”

L’azienda cosmetica amata da Kate Middleton ha ribattezzato il prodotto miracoloso come “botox in a bottle“: più efficace di così.

Sicuramente quando si parla di prodotto miracoloso non si deve intenderlo come tale a tutti gli effetti. Il siero utilizzato da Kate Middleton svolge un’azione che risulta molto simile a quella del botox, ma ovviamente non è la stessa cosa. Trattandosi di un prodotto cosmetico e non di un procedimento “medico-estetico” che non prevede punturine e iniezioni varie, è normale pensare che il risultato sarà sì simile, ma non identico. Il meccanismo d’azione del prodotto cosmetico è differente rispetto a quello tipico del botox: le punture di botox allentano la contrazione dei muscoli facciali e riducono le rughe di espressione che si tendono a formare dopo una serie di movimenti continui involontari del viso. La pianta del Brasile, l’Acmella Oleracea, sicuramente riduce le rughe, ma non esistono ancora prove scientifiche sul suo meccanismo miorilassante.

Si tratta ovviamente di due metodologie differenti e di due effetti differenti. Nonostante si stia parlando dei principi di una pianta all’interno di un prodotto cosmetico, Kate Middleton è la prova che questo, però, funzioni anche molto bene.

I cosmetici botox like e la loro funzione

Kate Middleton ha scelto la via della cosmetica per raggiungere il risultato che quotidianamente mostra fiera a tutto il mondo. I cosmetici botox like, lo dice il nome stesso, sono tutti quei cosmetici che simulano l’azione del botox, ma in realtà al loro interno non è presente la tossina botulinica (utilizzabile solo in campo medico). Tutti i cosmetici botox like sono dunque formati da alcune sostanze, chiamate peptidi biomimetici, che una volta applicati sulla pelle donano quell’effetto levigato tanto desiderato.

Botox o non botox, quella di Kate Middleton è una pelle giovane, nutrita e a effetto botulino, ma in modo naturale.

I segreti di bellezza vanno scoperti, Kate Middleton ce lo insegna molto bene.