Joseph Capriati, classe 1987, è un noto deejay e produttore discografico nato e cresciuto a Caserta oggi conosciuto in tutto il mondo

Conosciuto sia a livello nazionale, sia a livello internazionale Joseph Capriati è un produttore discografico di grandissimo talento, oltre che un noto deejay.

Una carriera iniziata quando era piccolo, una vita ricca di traguardi, ma anche di ferite, come l’episodio avvenuto con il padre: scopriamo insieme che cosa è successo, ma soprattutto ripercorriamo la vita e la carriera del deejay.

Joseph Capriati: la vita e la carriera del deejay e produttore

Joseph Capriati (Giuseppe Capriati all’anagrafe) è nato a Caserta il 25 luglio 1987 sotto il segno del Leone e attualmente ha 35 anni.

La sua carriera nel mondo della musica inizia quando ha solamente 11 anni e comincia proprio lì, nella sua città natale, Caserta, quando si cimentò come deejay resident del Club Disco Seven utilizzando il suo primo pseudonimo Prince J.

Il vero successo però arriva nel 2007, quando arrivano le prime produzioni che gli porteranno fama e fortuna: Microbiotik (Massi DL Remix) e C’est la vie. Da quel momento in poi la sua carriera esplode: l’anno successivo, nel 2009, è chiamato a suonare per il Capodanno di Rotterdam presso l’Awakenings; ma il 2009 è anche l’anno in cui Capriati debutta con l’etichetta Drumcode Records, la stessa con la quale pubblica due EP: Sidechains/Kontrol Room e Iron Pump/Balck Line.

Nel 2010 pubblica Save My Soul, il suo primo album insieme ad Analytic Trail, cui seguiranno diversi progetti e occasioni che gli consentiranno di aumentare la sua fama e di farsi conoscere sempre a più realtà. La sua passione e la sua grande bravura lo portano a vivere un tour incredibile negli USA: è il 2013 e Joseph Capriati si esibisce a New York, Los Angeles, Washington DC, San Francisco; ha anche avuto l’opportunità, un anno prima, di esibirsi a Tomorrowland, uno degli eventi musicali più grandi e spettacolari che esistano!

Ibiza diventerà, nel tempo, una specie di seconda casa; lì ha avuto la possibilità di suonare in diverse occasioni, facendo scatenare il pubblico con le sue canzoni, i suoi remix e la sua incontrollabile voglia di divertirsi e di fare divertire.

Capriati ha ricevuto anche il premio Techno Master nel 2018, durante la premiazione Dj Awards tenutasi proprio a Ibiza! Dal 2019, invece, è protagonista della nuova Radiom2o, in cui lancia nuovi e incredibili dj set durante la fascia notturna del format.

Il suo ultimo album esce nel settembre 2020 e il titolo è Metamorfosi: un altro grandissimo successo.

La vita privata di Joseph Capriati

Da una parte la vita di Joseph Capriati è ricca di momenti felici, di momenti di estremo successo lavorativo e di tanto, tantissimo orgoglio personale. Tuttavia, dall’altra parte, il noto deejay ha vissuto una parentesi molto cupa che, sebbene non voglia, rimarrà indelebile nella sua mente.

Nel gennaio 2021, a seguito di una lite avvenuta tra le mura di casa, Capriati viene accoltellato al torace dal padre. Fortunatamente il dj è riuscito a recuperare nel tempo la sua condizione di salute, e dopo un’operazione chirurgica e un bel po’ di riposo, nel mese di febbraio è stato dimesso dall’ospedale. Una volta tornato a casa, Capriati ha voluto condividere un messaggio sul suo profilo Instagram in cui raccontava l’accaduto e in cui, soprattutto, dichiarava il suo perdono nei confronti del padre.