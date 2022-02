José Alberto Sebastiani, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, è al 72° Festival di Sanremo con i genitori. Il bambino, seduto in platea con la madre, ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori. Sorridente, osserva il papà con grande orgoglio e non si sottrae dalle domande “scomode” di Fiorello.

Sanremo 2022: chi è il figlio di Amadeus?

Il Festival di Sanremo riserva sempre grandi sorprese. Questa edizione tanto importante, vede il ritorno del pubblico all’Ariston. Amadeus ha accettato la conduzione per il terzo anno consecutivo e, come al solito, si è fatto accompagnare nella città dei fiori dalla moglie Giovanna Civitillo e dal figlio José Alberto Sebastiani. Il ragazzino è l’unico pargolo avuto dal presentatore e dalla seconda coniuge.

Amadeus, però, è padre anche di Alice, nata dal suo primo matrimonio con Marisa Di Martino. Tornando a Josè, seduto nella platea dell’Ariston a fianco di mamma Giovanna, si chiama così perché sia il conduttore che la sua dolce metà sono tifosi dell’Inter. In un’intervista, l’uomo ha raccontato: “L’ho chiamato così perché siamo tifosissimi dell’Inter e quando era incinta eravamo in aereo per una piccola vacanza a Lisbona e José Mourinho era in volo con noi.

Quando l’ho visto davanti mi sembrava come se avessi visto Monica Bellucci. Son tornato al mio posto e lei era incinta di pochi mesi e le ho detto ‘se è maschio lo chiamiamo Josè’, lei mi ha detto ‘scordatelo’ ma io ho chiamato la pancia per 9 mesi”. Alla fine della fiera, Amadeus ha vinto e il loro primogenito ha avuto il nome del grande allenatore.

I sogni di José Alberto

José Alberto, in una ospitata a Domenica In con la mamma Giovanna, ha rivelato quali sono i suoi sogni. Il ragazzino vorrebbe diventare un calciatore, ma se non dovesse riuscire ha anche un piano di riserva. Insomma, Sebastiani ha le idee chiare. Attualmente fa parte delle giovanili dell’Inter e ha spiegato che anche lui, come i suoi genitori, è un grande tifoso del club neroblu. Il suo ruolo è quello di portiere e spera di poter entrare in prima squadra, ma ha sottolineato che: “Se non dovesse funzionare vorrei fare il pizzaiolo”. Bello, solare ed educato: Amadeus e Giovanna non avrebbero potuto desiderare di più. José Alberto appare raramente nelle condivisioni social dei genitori, ma per questo 72° Festival di Sanremo non avrebbe mai potuto non essere seduto in platea.

Sanremo: quando il figlio di Amadeus si addormentò al Festival

Il figlio di Amadeus e Giovanna, nel corso del Festival di Sanremo 2020, era ancora un bambino, ma catturò l’attenzione dei telespettatori perché si addormentò a metà diretta. La foto del ragazzino che dormiva in platea ha fatto il giro del web.