Fiorello è arrivato al Festival di Sanremo 2022 con un “sottofondo triste”. Ovviamente, il “Mattarella dell’intrattenimento” ha utilizzato un modo del tutto personale per entrare in scena, che ha fatto impazzire fan e non. Amadeus, neanche a dirlo, pendeva dalle sue labbra.

Sanremo 2022: Fiorello con il termo scanner

“Ciao Ama, sai chi sono? Sono il tuo ex amico Ciuri Rosario Fiorello, quello dell’anno scorso e quello dell’anno prima. Quest’anno ti avrei visto volentieri da casa, ma tu non me l’hai permesso. (…) Carissimo Ama, due cosine da dirti le vorrei dire”: questo il messaggio che Fiorello ha mandato ad Amadeus al Festival di Sanremo 2022 per annunciare il suo arrivo.

Il mattatore siciliano è entrato in scena con mascherina protettiva glitterata, occhiali da sole scuri e termo scanner alla mano. “Sono la vostra terza dose”, ha esclamato Fiorello. Quest’ultimo ha poi costretto Amadeus a baciare in bocca il direttore di Rai1.