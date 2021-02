L’arte della recitazione gli scorre nel sangue, per John David Washington. Chi è? Tanto per cominciare, come ricorda il cognome, è il figlio di un altro attore e produttore molto famoso negli Stati Uniti. Ma scopriamo di più su di lui.

Chi è John David Washington

John David Washington è nato a Los Angeles, in California, il 28 luglio del 1984, sotto il segno del Leone. Come è facile intuire dal cognome, John è figlio d’arte. Il padre è infatti Denzel Washington, la madre invece è Paulette Pearson, cantante e attrice.

John ha frequentato la Campbell Hall School, a Los Angeles, dove raggiunge ottimi risultati soprattutto nello sport, in particolare nella corsa, nel basket e nel football americano.

Proprio grazie al football, nel 2006 vince una borsa studio al Morehouse College. Questa particolare disciplina lo appassiona così tanto che il ragazzo arriva a giocare addirittura in Europa, fino al suo ritiro nel 2012.

Il debutto nel mondo delle serie tv e del cinema

La sua carriera nel mondo della recitazione inizia molto presto, Nel 1992, all’età di 9 anni John David Washington fa una comparsa nel film “Malcolm X”, dove è proprio il padre Denzel ad essere protagonista.

Il suo debutto come attore però avviene sul piccolo schermo. Nel 2015 infatti viene preso per interpretare uno dei protagonisti della serie tv “Ballers”, accanto a Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock. La serie si è conclusa nel 2019, quando in contemporanea il giovane Washington si era fatto notare anche sul grande schermo, come protagonista nel film BlacKklasnsman, diretto da Spike Lee.

La popolarità

John David Washington raggiunge definitivamente la popolarità con un film che ha fatto parlare di sé ancora prima della sua uscita, perché per arrivare all’opera compiuta, con anche il Coronavirus a metterci lo zampino, ci sono voluti ben cinque anni. È infatti stato scelto, ancora una volta come protagonista, per il film del 2020 “Tenet”, prodotto, scritto e diretto dal grande regista Christoper Nolan. Accanto a John un cast stellare. Con lui hanno infatti recitato nomi famosissimi come Robert Pattinson, Michael Caine e Kennet Branagh.

Nel 2021 è invece il protagonista, insieme all’attrice e cantante Zendaya, nel film in bianco e nero disponibile su Netflix, “Malcolm&Marie”. Il primo film ad essere completato dopo la pandemia da Coronavirus.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, John David Washington non sembra molto propenso a metterla sotto i riflettori. Non si sa infatti se in passato abbia avuto storie d’amore importanti o se stia attendendo qualcuno di davvero speciale. Dal suo seguitissimo account Instagram però, grazie ad alcuni scatti condivisi sul social, si può capire quanto il giovane attore sia profondamente legato alla sua famiglia.