Malcom e Marie è il nuovo film che spopola su Netflix: ad attirare l’attenzione sono soprattutto gli abiti indossati dall’attrice protagonista Zendaya.

La trama del film Malcom e Marie

Il film Malcom e Marie, diretto da Sam Levinson, è sbarcato a febbraio 2021 sulla piattaforma di streaming Netflix.

A vestire i panni dei due protagonisti, nonché unici personaggi del film sono gli attori Zendaya e John David Washington che interpretano la coppia Malcom e Marie. Levinson aveva già avuto a che fare con il talento della giovane attrice Zendaya nella serie tv Euphoria: qui è riuscito a metterlo ancora più in risalto.

La pellicola è singolare anche nella struttura: due soli protagonisti, la ripresa in bianco e nero con grana intensa che ricorda la fotografia anni ’60, una narrazione che procede con continui alti e bassi seppur si svolga in un unico ambiente, la casa della coppia.

Il punto è focalizzare tutta l’attenzione sul rapporto di coppia, fatto di amore e odio, passione e litigi.

Tornati a casa da una premiere del film di Malcom, regista talentuoso, la compagna ed ex attrice Marie inizia ad attaccarlo verbalmente. Si scatena un turbolento litigio, che procede tra parolacce e monologhi per tutta la notte. Numerose le citazioni nascoste di altri film che hanno fatto la storia del cinema, soprattutto nella foggia dei due abiti che Zendaya indossa durante la pellicola.

Gli abiti di Zendaya in Malcom e Marie

Effettivamente sono solamente due gli abiti indossati da Zendaya in Malcom e Marie: il primo elegantissimo, sexy, scintillante che indossa alla premiere del film di Malcom. Il secondo è una semplice mise da casa, costituita da una canottiera e una mutanda bianchi con un kimono vintage e colorato. Il primo abito è stato creato per stupire e catalizzare l’attenzione dagli stilisti Law Roach e Jason Rembert. Ispirato alla Michelle Pfeiffer del film Casino, l’abito è stato studiato in ogni dettaglio: non doveva fasciare il corpo ma neanche essere eccessivamente elaborato. Da qui la soluzione di un abito fluente, libero e arioso. D’altra parte l’uso della ripresa in bianco e nero avrebbe potuto oscurarlo. Così l’unico modo per metterlo in primo piano è stato scegliere un tessuto scintillante che cambiasse ad ogni angolatura.

Nella seconda parte del film la protagonista Marie si mette a nudo non solo in senso psicologico ma anche letterale. Indossa infatti una mise più comoda, che rispecchia la quotidianità della casa e del momento. Si tratta di una canottiera e uno slip bianchi, coperti da un kimono colorato. Quest’ultimo look è ispirato all’attrice Nicole Kidman e alla sua interpretazione in Eyes Wide Shut.