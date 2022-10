Joelle: chi è la cantante di X Factor 2022

Joelle è una giovanissima cantautrice che è entrata a far parte della squadra di Rkomi a X Factor 2022. La sua grande passione per la musica e il suo grande talento l’hanno portata fino a qui, alla tanto attesa fase finale del talent show.

Joelle, la cantante di X Factor scelta da Rkomi

I giudici di X Factor, Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi, hanno fatto la loro scelta per i Live Show. Quest’ultimo ha scelto anche Joelle, una giovanissima cantautrice che ha conquistato tutti con il suo grande talento e la sua bellissima voce. Joelle è riuscita ad ottenere l’accesso alle live session del talent show, entrando ufficialmente nella squadra del giudice Rkomi, che l’ha scelta con grande entusiasmo.

La giovanissima cantautrice, il cui nome vero è Giorgia Turcato, ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta, mossa dalla sua grande passione per la musica, e ha iniziato piano piano a scrivere i suoi primi inediti, sia in lingua italiana che in lingua inglese. Non è mai riuscita a pubblicarli, ma il suo talento è evidente a tutti, tanto che Rkomi l’ha voluta nella sua squadra.

Joelle: chi è la cantante di X Factor?

Giorgia Turcato ha scelto come nome d’arte Joelle. È nata a Lendinara, una località situata in provincia di Rovigo, nel 2001. La cantautrice ha 22 anni. Quando si è esibita su un palco importante come quello di X Factor, talent show condotto da Francesca Michelin, ha avuto tutto il sostegno di suo fratello Francesco, a cui la cantautrice è legata in modo particolare. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non si hanno informazioni per il momento, per cui non si sa se sia legata sentimentalmente a qualcuno. Le canzoni con cui Joelle si è esibita sul palco di X Factor 2022 sono:

People help the people : un’esibizione per cui ha ottenuto una standing ovation da parte del pubblico in sala;

: un’esibizione per cui ha ottenuto una standing ovation da parte del pubblico in sala; Save Your tears : la cover presentata nel corso dei bootcamp, incantando il pubblico con il suo grande talento e la sua incredibile dolcezza;

: la cover presentata nel corso dei bootcamp, incantando il pubblico con il suo grande talento e la sua incredibile dolcezza; Nothin Breaks like a heart: cover del brano di Miley Cyrus, è la canyon con cui Joelle si è fatta apprezzare durante le audizioni di X Factor 2022.

“È stata un’emozione grandissima, ci vediamo presto ai live. È solo l’inizio, grazie a tutte le persone che mi sono state e che mi sono vicine ed a tutte le nuove arrivate, siamo una famiglia, vi abbraccio forte” ha scritto Giorgia Turcato sul suo profilo Instagram, parlando delle varie fasi selettive del talent show. La cantante si è emozionata tantissimo su quel palco così importante ed è riuscita ad emozionare anche i giudici e tutto il pubblico. Il suo profilo Instagram vanta già migliaia di followers e la cantautrice lo usa per condividere post e video che riguardano in modo particolare il mondo della musica, la sua più grande passione, ma anche qualche momento della sua vita quotidiana e personale. La ragazza è pronta per stupire ancora una volta durante i Live Show.