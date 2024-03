Joe Barone, il dirigente della Fiorentina morto per un malore a soli 57 anni, aveva una moglie e quattro figli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerli meglio.

Joe Barone, chi sono la moglie e i figli?

Joe Barone era il direttore generale della squadra di calcio della Fiorentina, scomparso il 19 marzo a causa di un malore. Joe aveva appena 57 anni. Barone era siciliano ma con cittadinanza americana ed era sposato con Camilla De Marco. Insieme hanno avuto quattro figli, Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella. Joe e Camilla si sono conosciuti in America e hanno messo su una famiglia molto unita. Non si hanno molte informazioni su Camilla, infatti è una donna molto riservata, lontana dalla vita mondana. Anche Camilla, come il marito, ha origini italiane, infatti hanno voluto dare ai figli nomi italiani, proprio perché molto legati alle loro origini. Due dei figli di Joe Barone sono nel mondo del calcio. Uno è Giuseppe Alessandro Barone, classe 1988, ha giocato nel nostro Paese nel Perugia, nell’Ascoli e nella Salernitana. Dopo l’esperienze nel calcio italiano, ha scelto di tornare negli Stati Uniti, dove ha continuato a giocare a calcio in diverse squadre. Anche il figlio più piccolo, Salvatore, gioca a calcio. Per un pò ha militato nei New York Cosmos, squadra di cui Joe Barone è stato dirigente. Ora invece milita nel New Amsterdam Football Club. Il figlio più grande, Pietro, ha scelto invece un’altra strada, e si dedica principalmente alla cura della sua famiglia, la moglie Justine Beyar e il loro primo figlio, Giuseppe, a cui è stato dato il nome del nonno. Infine Gabriella, l’unica figlia femmina, è istruttrice di pilates e si è laureata nel New Jersey per diventare logopedista. Tutti i figli di Joe Barone e Camilla vivono negli Stati Uniti, a New York, anche se Giuseppe Barone aveva accompagnato il padre nella sua avventura come dirigente della Fiorentina.

Joe Barone: l’improvvisa morte a 57 anni

La morte di Joe Barone ha scosso il mondo del calcio e non solo. Joe aveva 57 anni e, prima del match di campionato della Fiorentina, squadra di cui era direttore generale, contro l’Atalanta, si è sentito male ed è stato portato d’urgenza al San Raffaele di Milano. La situazione è apparsa subito grave, tanto che il braccio destro del patron Commisso è morto il 19 marzo 2024, lasciando la moglie Camilla e i quattro figli. Ecco il messaggio di cordoglio della Fiorentina: “con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del club e che non sarà mai dimenticata. Un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto.”

